2020-08-28 07:30:04

Kris Jenner essaie d’obtenir sa fameuse phrase d’accroche «Tu fais de l’incroyable, ma chérie» pour qu’elle puisse l’imprimer sur divers articles tels que du maquillage, des vêtements et même des fournitures pour bébé.

Kris Jenner est la marque déposée de sa célèbre phrase d’accroche, « Vous faites incroyable, ma chérie ».

TMZ rapporte que la maman de 64 ans envisage d’utiliser la réplique qu’elle a utilisée dans un épisode de la série de télé-réalité de sa famille « L’Incroyable famille Kardashian » sur des articles tels que des vêtements, des livres, des magazines, des fournitures pour bébés et des produits de beauté.

Kris a fait le compliment pour la première fois en 2007 lorsqu’elle regardait sa fille, Kim Kardashian West, faire une séance photo pour Playboy.

Et l’année dernière, elle l’a utilisé à nouveau lorsqu’elle a joué la « maman cool » de Regina George de « Mean Girls » dans le clip « Thank U, Next » d’Ariana Grande.

Ce n’est pas la première fois que le responsable du divertissement marque une phrase.

En 2017, elle a déposé une demande pour détenir les droits sur le mot «momager».

Pendant ce temps, Kris vient de vendre sa maison à Hidden Hills, en Californie, pour 15 millions de dollars.

La propriété de six chambres et huit salles de bains de la star de télé-réalité – située en face de la maison de sa fille Kim Kardashian West – a été achetée par Katharina Harf.

Le nouveau propriétaire de la luxueuse demeure est la fille du PDG de Coty, Peter Harf, dont la société de beauté a acheté une participation majoritaire dans la marque de cosmétiques de Kylie Jenner pour 600 millions de dollars en 2019, selon Variety’s Dirt.com.

La propriété est située sur 1,28 acres de terrain et dispose d’un home cinéma, d’une salle de sport privée et même d’une tanière avec son propre bar.

Katharina pourra également profiter d’un vaste espace extérieur, qui comprend une piscine et une cuisine extérieure.

Kris a ramené la propriété en 2017 pour un peu moins de 10 millions de dollars, et elle a ensuite embauché Waldo Fernandez, Kathleen et Tommy Clements pour redessiner l’espace.

La patriarche du showbiz avait précédemment révélé que son ambition était de créer un environnement «parfaitement calme et paisible».

Parlant des changements de conception, elle a expliqué: «Je voulais que ma maison se sente comme un sanctuaire, parfaitement calme et paisible.

« Chaque espace me donne du plaisir. Chaque fois que vous tournez un coin, vous trouvez quelque chose de beau, quelque chose de délicieux. »

