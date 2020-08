En supposant que vous n’ayez pas vécu sous un rocher de 2013 à nos jours, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de Frozen. Le film d’animation Disney a rencontré une vague de succès lors de sa première première. À ce jour, les gens du monde entier continuent de ceinturer les paroles de «Let it Go». Le film, mettant en vedette Kristen Bell et Idina Menzel, se démarque de l’importante discographie de Disney. Bell, qui exprime le personnage d’Anna, explique pourquoi elle pense que le film est si réussi.

L’histoire d’amour dans « Frozen » diffère des autres films Disney

Frozen raconte l’histoire des sœurs, Anna et Elsa, qui luttent pour maintenir un lien l’une avec l’autre. Cela est dû aux pouvoirs secrets d’Elsa. (Elle peut tirer des glaçons de ses mains sans avertissement.) Le personnage de Menzel a l’impression qu’elle représente un danger pour la société, c’est pourquoi elle s’isole toujours. Cet isolement s’étend au sein de sa famille et Elsa s’est également retirée de la relation qu’elle partage avec sa sœur.

Anna, qui lutte avec la codépendance, est bouleversée par la rupture de leurs liens. Pourtant, au fur et à mesure que le film avance, Anna apprend pourquoi sa sœur a été si distante. Malgré la romance naissante dans Frozen entre Anna et Kristoff, le film laisse place à «différents types d’amour» comme le dit Kristen Bell. La beauté de Frozen est que le film se concentre principalement sur l’amour-soeur par opposition à l’amour romantique.

C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu dans un film d’animation de Disney, en particulier celui impliquant des princesses comme personnages centraux. Quand il s’agit de personnages comme Cendrillon, Belle, Ariel et Blanche-Neige, leur principale histoire d’amour implique un prince. Des films Disney encore plus modernes comme Tangled ont la romance entre Rapunzel et Flynn Rider comme relation centrale à encourager. Bien qu’il n’y ait rien de mal à cela et que tout le monde aime un bon film d’amour à l’ancienne, c’est bien qu’un film (en particulier du genre Disney) puisse se concentrer sur un amour qui est entre deux femmes. En particulier, l’amour partagé entre les sœurs.

Kristen Bell pense que « Frozen » est un tel succès parce qu’il explore « différents types d’amour »

Dans une interview avec The View, l’actrice de The Good Place explique pourquoi son film Frozen a «frappé» si fort le public. Elle révèle: «Il était vraiment important pour nous de briser le moule de parler d’amour romantique. Tous les films parlent d’amour romantique. » Elle continue en disant: «Il y a deux autres types d’amour qui sont vraiment importants à accomplir avant que l’amour romantique ne vienne, et c’est l’amour familial et l’amour de soi … Je pense que c’est pourquoi le film a frappé parce que les gens étaient encouragés à dire qu’il y en avait différents. d’amour là-bas.

Kristen Bell a obtenu le rôle d’Anna après avoir été rejetée pour « Tangled »

Mandy Moore a fini avec le rôle de Rapunzel dans Disney’s Tangled (2010.) Mais croyez-le ou non, l’actrice de Forgetting Sarah Marshall a également auditionné pour le rôle. Bien qu’elle n’ait pas obtenu le rôle de Rapunzel, une directrice de casting a déclaré qu’elle serait parfaite pour un autre projet. Bien sûr, ce projet était Frozen.

À l’origine, Bell a fini par détester le personnage d’Anna. La star de Frozen décrit le rôle original comme étant «plutôt ennuyeux» et «prissy». Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas se rapporter au personnage. Après avoir exprimé ses inquiétudes concernant le rôle, ils ont abandonné la version originale du scénario et ont embauché un autre écrivain. La nouvelle version du personnage de Bell était beaucoup plus agréable et complexe pour l’actrice, qui a fini par tomber amoureuse de la nouvelle Anna améliorée.