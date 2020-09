Brad Pitt est l’une des plus grandes stars de l’industrie du cinéma et est apparu dans certains grands films à succès au fil des ans. De M. et Mme Smith à l’entrevue avec le vampire, Pitt a fait sensation en jouant une grande variété de personnages.

L’un de ses plus grands films était l’épopée de guerre de 2004 Troy, où il jouait le héros mythique Achille. Bien que le rôle ait été parfait pour Pitt et que le rôle lui ait valu un grand nombre de réactions positives du public, il a également causé à Pitt une blessure grave qui a mis un certain temps sur la production du film.

Une blessure qui a prouvé qu’il partageait un lien étrange avec le personnage plus grand que nature qu’il jouait dans Troy.

«Troy» était un film à succès

Sorti en 2004, Troy a raconté l’histoire de l’Iliade d’Homère, la saga mythique qui raconte l’histoire de la guerre de Troie et de tous les héros légendaires impliqués. Avec un énorme casting de stars, dont Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger et Peter O’Toole, Troy était un film aux proportions épiques, qui s’étendait sur des années et suivait un large éventail de personnages.

Plein de violence, de romance et d’impressionnantes reconstitutions de batailles, Troy a été l’un des films les plus populaires de l’année. Parmi toutes les stars de la distribution, une en particulier brillait particulièrement – et c’était Pitt, alors au sommet de sa popularité à l’écran.

La représentation d’Achille par Pitt n’était pas seulement l’un des piliers du film, mais elle a contribué à le propulser au rang de véritable héros d’action.

Brad Pitt a joué Achille dans «Troy»

Pitt a commencé sa carrière cinématographique au début des années 90, avec un rôle principal dans le film girl-power Thelma & Louise. Alors que le personnage de Pitt était charmant et magnétique, c’est sa beauté incroyable qui a poussé les fans à s’asseoir et à s’intéresser – du moins au début de sa carrière.

Ce n’est qu’après avoir joué dans des films tels que Legends of the Fall et 12 Monkeys que les téléspectateurs ont vraiment commencé à avoir une idée de la profondeur du talent de Pitt.

Au moment où il a joué dans Troy en 2004, Pitt était fraîchement sorti d’une série de films à succès tels que Ocean’s Eleven et The Mexican. Avec l’ajout d’un tel film à succès à son CV, Pitt est devenu connu comme un héros d’action ainsi qu’une star dramatique.

Pitt a fait le travail nécessaire pour rendre son personnage d’Achille aussi crédible que possible. Même si Pitt a révélé plus tard qu’il n’était pas très content du film fini, à l’époque, Troy était définitivement un cran dans la ceinture de Pitt.

Quelle blessure bizarre Brad Pitt a-t-il subie sur le tournage de «Troy»?

Pitt a travaillé dur pour se mettre en forme pour le personnage d’Achille. Comme il l’a admis dans une interview avant la sortie du film, il a travaillé dur pendant six mois pour se mettre en forme et s’est assuré de manger quatre repas riches en protéines chaque jour dans le cadre de son entraînement.

Il a également réduit les glucides au strict minimum et a fait beaucoup d’exercices de musculation. Cependant, tout son entraînement ne pouvait pas l’empêcher de subir une blessure bizarre pendant le tournage.

Comme Pitt l’a révélé, «dans une stupide ironie, j’ai modifié le tendon d’Achille». La blessure a fini par interrompre le tournage pendant plusieurs semaines, tandis que Pitt récupérait suffisamment pour reprendre la production. Bien que le film n’ait pas reçu les meilleures critiques lors de sa sortie, il ne faisait aucun doute que Pitt ressemblait certainement à Achille – au pied blessé et tout.