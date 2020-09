«Certaines choses que nous lui faisons enlever», a révélé la mère de Charli, Heidi.

La superstar de TikTok, Charli D’Amelio, et sa famille se sont réunies pour leur toute première interview approfondie et ont été honnêtes sur leur vie sous les projecteurs.

Charli, avec sa sœur aînée, Dixie, sa mère, Heidi et son père, Marc, ont expliqué comment leur vie avait radicalement changé au cours de l’année écoulée – de la lutte contre l’intimidation en ligne à la déménagement à Los Angeles en passant par ce qu’ils pensent de certains des messages de Charli.

Alors que le monde surveille chacun de leurs mouvements, Charli dit qu’il peut être difficile de faire face à un examen minutieux, surtout quand Internet peut être impitoyable.

«Vous devez toujours vous inquiéter que quelque chose de quand vous aviez 10 ans va être sorti de son contexte ou que quelque chose que vous pourriez regretter chaque jour de votre vie soit mis sur Internet. Ils ne se soucient pas vraiment de ce que vous avez à dire. Ils ne se soucient pas si vous vous excusez. Ils ne se soucient pas si vous êtes vraiment désolé. Ils veulent juste que vous vous sentiez mal », a expliqué Charli dans l’interview avec Gadi Schwartz de NBC.

Heureusement, Charli et Dixie ont leurs parents sur qui se tourner pour obtenir du soutien dans les moments difficiles, bien qu’ils doivent parfois tracer la ligne quand ils pensent que leurs filles sont sur le point de faire une erreur – comme publier une danse un peu trop suggestive.

« Le [WAP dance], pour moi, je ne veux pas que mon enfant de 16 ans fasse ça sur Internet. Elle l’a fait. Elle ne l’a pas posté », a déclaré Heidi à propos de Charli, ajoutant:« Elle viendra nous voir et nous dira: «Dois-je publier ça? Je suis stressé.’ Je suis comme, si vous ressentez cela, vous avez votre propre réponse. Une fois que c’est là-bas, c’est là-bas et vous ne pouvez pas le reprendre … Certaines choses que nous lui faisons enlever, mais pour la plupart, elle a un bon jugement. «

Au cours de l’interview franche, Charli a également révélé qu’elle avait du mal à vivre dans l’ombre de sa sœur aînée et qu’elle était même parfois qualifiée de «sœur laide».

«Les gens disaient que j’étais la moche sœur ou que j’étais la grosse sœur et j’ai toujours voulu être comme Dixie parce qu’elle avait l’air si heureuse. Elle avait tellement d’amis. À ce stade de notre vie, nous n’étions pas si proches , donc nous ne parlions pas souvent », a révélé Charli.

Heureusement, une fois qu’elle a atteint le lycée, les sœurs se sont connectées à un nouveau niveau. Grâce à TikTok, le duo est maintenant plus proche que jamais et il est prudent de dire qu’ils ont tous les deux leur part égale des projecteurs.

Alors que Charli est devenue la personne la plus suivie sur l’application, avec 83 millions d’adeptes, et a un livre en route, Dixie a forgé son propre chemin avec une carrière d’actrice et de chanteuse. Pour l’instant, son inscription à l’Université de l’Alabama devra attendre.

«J’avais toujours l’intention d’y aller, mais avec les allers-retours … ça n’en valait tout simplement pas la peine parce que je devrais alors mettre en quarantaine et mettre les gens à l’école et chez moi en danger. C’était plus facile si je restais à la maison …Je pense [it’s on the back burner.] Je veux aller à l’université, mais peut-être [in LA]», A révélé Dixie.

Quant à l’avenir de D’Amelio? Ils ne savent pas exactement ce qui les attend mais une chose est sûre: rien ne les séparera.

«Nous abandonnerions cela avant que cela n’arrive», ont-ils conclu.

