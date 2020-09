2020-09-02 12:30:05

Selena Gomez s’est sentie «vraiment frustrée» sans un diagnostic pour sa santé mentale.

Le hitmaker ‘Heart Wants What It Wants’ a précédemment révélé qu’elle souffrait de trouble bipolaire, mais admet qu’avant de recevoir un diagnostic, elle se sentait «vraiment seule» parce qu’elle ne savait que personne d’autre ressentait ce qu’elle faisait.

Elle a déclaré: « C’est quelque chose qui m’est très proche. J’ai été honnête à propos de la santé mentale et de mon histoire, alors je savais que ce serait quelque chose que je devrais inclure. Je sais qu’il y en a encore. une telle stigmatisation, mais il y a encore tellement de gens qui ne savent même pas [their diagnosis]. Et c’est vraiment frustrant parce que quand les gens ne savent pas, on a l’impression d’être vraiment seul et on se sent fou. Parce que, pourquoi personne d’autre ne ressent ce que je ressens? »

Selena a également offert ses conseils à ses fans qui s’inquiètent pour leur santé mentale et comment elle a été affectée pendant le verrouillage en raison de la pandémie de coronavirus, alors qu’elle félicitait sa famille et sa « famille choisie » de l’avoir aidée à traverser et de la garder » sain ».

S’adressant à Bustle, elle a ajouté: « Je viens vraiment … cela me brise le cœur, parce que je ne sais pas quoi dire. Je dirais simplement que je n’aurais pas pu traverser tout cela sans ma famille , même ma famille choisie. Je pense qu’avoir un lien avec les gens est ce qui me garde sain d’esprit. Et j’ai aussi envie de me promener, d’être dans la nature – tout cela semble cliché, mais c’est en fait très vrai. «

