Alors que la compétition sur Big Brother: All-Stars se réchauffe, les émotions des fans augmentent également. Après que la favorite des fans, Janelle Pierzina, ait été expulsée de la maison, son partenaire de jeu Kaysar Rhida est la prochaine cible et a été mis sur le bloc. Dans un mouvement pour essayer de sauver le jeu de ce dernier, un fan a crié par-dessus le mur pour avertir les colocataires des gens qui dirigeaient la maison.

Casting de la saison 22 de «Big Brother» | CBS via .

Qu’est-ce que le fan a dit?

Les fans de la série de téléréalité ont été contrariés par la façon dont un certain secteur de la maison contrôlait les nominations et les expulsions depuis le début. Les objectifs ont été fixés et ce fut la même semaine après semaine sans surprises ni vrais rebondissements.

Cependant, tout a explosé lorsque les favoris des fans, Kaysar et Janelle, ont été ciblés, provoquant le chaos sur les réseaux sociaux. Cela a conduit certaines personnes à essayer d’avertir la maison des menaces réelles à l’intérieur.

Un spectateur en particulier l’a amené au niveau suivant et a obtenu un mégaphone pour crier au-dessus de la maison.

«Nicole et Cody jouent tout le monde», dit-on sur les flux en direct de Big Brother.

Christmas, Memphis et Kaysar étaient dans la cour arrière lorsque l’incident s’est produit. Si les microphones le saisissaient clairement, les fans étaient assurés que les colocataires l’entendaient aussi.

Le fan avait tweeté plus tôt dans la journée son intention de crier par-dessus le mur et la gagnante de Big Brother, Evel Dick, a suggéré de mentionner les noms de Nicole et Cody.

Les flux diminuent et les fans réagissent

Après que le ventilateur a crié, les aliments ont rapidement baissé et la maison a été placée sous clé. Les concurrents ont dû entrer dans la maison au cas où les hurlements continueraient. Comme les colocataires sont séquestrés dans la maison de Big Brother, ils ne peuvent pas recevoir d’informations extérieures qui peuvent aider leur jeu.

Alors que les flux en direct étaient interrompus pendant des heures, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour parler de ce dont ils venaient d’être témoins. Bien que certains téléspectateurs n’aient pas aimé l’interférence, beaucoup ont soutenu le fan essayant de changer le cours du jeu.

« Frère, je vais acheter un microphone et crier encore plus de merde », a tweeté un fan. «CBS mérite ce flack. Cette saison est horrible.

« Ils auraient dû crier » Dani et Enzo étaient les votes voyous « , a suggéré un spectateur.

Ce dernier fan faisait référence aux votes que Dani et Enzo ont émis pour «sauver» Janelle. Leur plan était d’opposer ces votes à d’autres candidats pour mettre en doute leur loyauté.

«Quelle que soit cette personne, elle joue plus que David et mérite une place sur All-Stars», a noté un autre fan.

David est un concurrent de la saison dernière qui n’a pas passé une nuit à l’intérieur de la maison Big Brother. CBS lui a demandé de revenir pour la saison 22, qui s’est avérée être une saison All-Stars. Cependant, il s’agit essentiellement de sa première saison dans la série car il manque d’expérience du jeu réel.

Les fans qui crient deviennent une tendance

L’incident s’est produit exactement une semaine après qu’un autre fan a crié quelque chose par-dessus le mur contre Nicole Franzel. Tous les invités ont reçu l’ordre de rentrer à l’intérieur de la maison et les flux en direct ont été interrompus pendant des heures alors que les choses se calmaient.

Big Brother 22 All-Stars est diffusé les mercredi, jeudi et dimanche soir à 20 h. ET sur CBS.