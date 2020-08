La trilogie la plus récente de Star Wars était la dernière de la saga Skywalker, et elle s’est avérée plutôt polarisante. Quoi qu’il en soit, cela a introduit de nombreux nouveaux fans dans la franchise, a ramené des visages familiers et a lancé une nouvelle ère de contenu Star Wars. Maintenant, les fans ont The Mandalorian, ils ont finalement eu la dernière saison de The Clone Wars, et ça ne s’arrête pas.

Malgré tout ce succès qui lui est associé, Daisy Ridley n’a pas pu trouver de travail après le dernier film.

«Star Wars: The Rise of Skywalker» a mis fin à cette trilogie et à une partie de la vie de Daisy Ridley

Cette nouvelle trilogie a ramené de nombreux personnages bien-aimés de la trilogie originale comme Leia (Carrie Fisher), Luke (Mark Hamill) et Han Solo (Harrison Ford). C-3PO était de retour, tout comme le droïde préféré de tous, R2-D2. Il a également présenté aux téléspectateurs Rey, une orpheline d’une planète désertique qui s’accroche à l’idée du Jedi et trouve ses pouvoirs, un peu comme Anakin Skywalker. Et Kylo Ren a rejoint la scène; il a essayé d’incarner Dark Side de Dark Vador, mais était toujours en conflit au-delà de toute croyance.

Au cours de trois films, ces nouveaux et anciens personnages ont essayé de sauver la galaxie (un peu plus) tandis que Kylo Ren et le Premier Ordre essayaient de conserver leur emprise sur tout. Les films ont montré qu’une grande partie de la saga Skywalker est cyclique.

Encore une fois, quels que soient ses défauts, il a apporté Star Wars à un tout nouveau groupe de personnes et a donné de la nostalgie au reste du fandom.

«C’était tellement triste de finir [Star Wars]», A déclaré Ridley à Entertainment Weekly dans une interview le 27 août.« Quand le film est sorti, je me suis dit: «Oh mon Dieu». C’était un chapitre tellement énorme. »

Elle a également déclaré qu’en raison des arrêts de COVID-19 et plus encore, elle était en mesure de «traiter» les cinq dernières années de Star Wars sans interruption.

«Être obligée de ralentir», dit-elle. «C’était bon mentalement pour moi parce que [Star Wars was] une grande chose dans ma vie.

Malgré son rôle principal dans «Star Wars», Ridley ne pouvait pas trouver un autre emploi

Cependant, la pandémie n’est pas la seule raison pour laquelle Ridley avait tant de temps libre. Elle n’avait pas non plus d’emplois prévus ni de travaux à venir.

«Bizarrement, au début de l’année, rien ne se passait», dit-elle. «J’étais comme, ‘Aww! Personne ne veut m’employer. »

Ce n’était pas non plus faute d’essayer. Ridley a révélé qu’elle recherchait activement des rôles après Star Wars.

« Il y avait en fait beaucoup de choses pour lesquelles j’ai auditionné au début de l’année et je n’en ai eu aucune », a déclaré Ridley.

Ridley a admis qu’elle avait eu un moment de panique, où elle est simplement allée, « Oh mon Dieu! » Cependant, elle a pris du recul, semble-t-il, et s’est dit «Tout au bon moment».

Et, avec son nouveau rôle de doubleuse dans le jeu Twelve Minutes, aux côtés de James McAvoy et Willem Dafoe, elle commence à retrouver du travail.

«Les choses ont commencé à s’améliorer», a-t-elle dit, faisant référence à février et mars.

Ridley était triste de la réaction de « The Rise of Skywalker », mais elle a quelque chose de « sombre » devant

Comme indiqué ci-dessus, le dernier épisode de la saga Skywalker a fait l’objet de plus de critiques que les deux autres films de la trilogie consécutifs. Et cela a eu un impact sur Ridley. Elle a déclaré à Entertainment Weekly en avril que la plupart des commentaires qu’elle avait reçus ou lus étaient «incroyables», mais The Rise of Skywalker était «vraiment délicat».

«Janvier n’a pas été si agréable», a déclaré Ridley. « C’était bizarre, je ressentais tout cet amour qu’on nous avait montré la première fois, je me disais: » Où est passé l’amour? « »

Quoi qu’il en soit, il semble que les choses s’améliorent pour Ridley. En plus de Twelve Minutes, elle a un projet secret à venir qui est un véritable départ de Star Wars.

« Il y a une chose que je vais faire qui est super sombre, » dit-elle. «Je me suis dit:« Avons-nous besoin de quelque chose d’aussi sombre? »Mais c’est aussi très intéressant et sur la mémoire et tout est un peu fragmenté. J’ai vraiment l’impression que ce que je veux regarder et je suppose que faire partie est quelque chose avec une certaine joie. C’est ce dont les gens ont besoin. »

