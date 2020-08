La version originale a aidé Aguilera à décrocher son premier contrat de disque.

22 ans après que Christina Aguilera ait impressionné le monde pour la première fois avec sa voix sur l’incroyablement stimulant « Reflection » pour la version animée de Disney de « Mulan », elle le fait à nouveau – et continue de le tuer.

La diva de la pop, maintenant âgée de 39 ans, a réenregistré le single de la nouvelle adaptation en direct de Disney du film, apportant ses riffs de signature au matériau et le ramenant à nouveau à la maison avec une dernière course qui rivalise avec l’original.

Le clip vidéo d’accompagnement a été réalisé par Niki Caro, qui a également dirigé le film, qui sortira le 4 septembre via Premier Access sur Disney +. Au lieu d’une sortie en salle au milieu de la pandémie de Covid, le film sera disponible pour les abonnés pour un paiement unique de 29,99 $.

« Le film ‘Mulan’ et la chanson ‘Reflection’ ont coïncidé avec l’obtention de mon premier contrat d’enregistrement », a déclaré Aguilera dans un communiqué lors de l’annonce de sa réenregistrement. «C’est incroyable de revenir sur un film aussi incroyable, plein de puissance et de sens, et ce sens résiste à l’épreuve du temps: rester fidèle à soi-même, être qui on est et apprendre à ne pas avoir peur.

Elle a également enregistré la nouvelle chanson « Loyal Brave True » pour le film.

Aguilera a fait référence au changement clé dans le « Reflet » original comme « la note qui a changé ma vie », prouvant à RCA qu’elle pouvait ceinturer un mi haut au-dessus du C. moyen.

Son audition, une performance de Whitney Houston « I Want to Run to You » qu’elle a enregistrée dans sa salle de bain, lui a valu le concert avec Disney. Elle a signé à RCA – qui a sorti son premier album – immédiatement après.