Dorinda Medley quitte tristement The Real Housewives of New York City après six saisons. Le résident de Berkshires a officialisé cette annonce mardi dans un post Instagram qui a choqué les fans. Medley a été une écurie de la franchise Big Apple et nous manquera cruellement. Ses collègues Housewives et Bravolebrities ont contacté Medley pour lui donner des mots d’encouragement.

Dorinda Medley | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Pourquoi Dorinda Medley part-elle?

Medley a confirmé qu’elle quittait RHONY après la saison 12, la saison en cours de l’émission. La star de télé-réalité s’est rendue sur son compte Instagram officiel pour partager la nouvelle avec tous ses abonnés.

«Quel voyage cela a été. J’ai ri et pleuré et j’ai essayé de Make it Nice… », a-t-elle posté sur Instagram. «Mais toutes choses doivent prendre fin. Ce fut un excellent moyen de guérir pour moi lorsque mon défunt mari Richard est décédé.

Tout au long de son passage dans la série Bravo, Medley a créé des phrases emblématiques citées par les fans tous les jours. « Je vais vous dire comment je vais, pas très bien », « Je l’ai fait bien », « Clip » et « Jovani! » étaient quelques-uns des one-liners qui ont converti Medley en une légende.

«J’ai rencontré tellement de gens intéressants et j’ai beaucoup appris sur moi-même, sur la vie et sur les femmes en cours de route», a ajouté Medley. «Merci à Bravo et NBC pour cette incroyable randonnée et à mes compagnons de casting pour une stimulation et un divertissement constants. Je vous souhaite à tous santé, bonheur et succès. »

Les anciennes stars de «RHONY» réagissent

L’une des premières stars de RHONY à réagir à la nouvelle a été Bethenny Frankel, qui est revenue dans la franchise lors de la saison 7, la même année que Medley a rejoint la série. Le fondateur de Skinnygirl est parti avant la saison 12 et un an plus tard, Medley fait maintenant de même.

«Chaque femme dans ce monde porte un peu d’éclat, certaines dans leur robe et d’autres dans leurs yeux», a déclaré Frankel sur Instagram. «Utilisez chaque instant pour faire briller les yeux d’un autre et pour réchauffer un cœur. Ne laissez personne ou quoi que ce soit ternir votre éclat. Ne laissez pas les insécurités des autres ternir votre éclat. Vous allez nous manquer… que le prochain chapitre commence. »

Les stars actuelles de «RHONY» partagent de jolis messages

Luann de Lesseps s’est également rendu sur Instagram pour partager des photos d’eux ensemble ainsi que quelques mots après le départ de Medley.

«Je t’aime Dorinda Medley, tant de bons souvenirs», a déclaré la comtesse. «Vous nous manquerez énormément et nous vous soutiendrons dans votre décision.»

Sonja Morgan a également félicité Medley en partageant une photo très sexy des deux.

«Que faisons-nous ici sans Dorinda?» Morgan s’est interrogée dans un clin d’œil à l’une de ses lignes emblématiques. «Regarder pour voir quel est le prochain chapitre pour la reine de« Making It Nice »et qui dit toujours ce qu’elle pense. Envoi de tout mon amour. Amis de toujours et toujours rappelés sur Bravo de ces nombreuses années.

Leah McSweeney, qui a rejoint la saison 12, a également partagé un article dédié à Medley.

«Merci Dorinda de m’avoir toujours soutenu, de m’avoir soutenu et de me soulever, de m’avoir prêté votre caftan YSL, de nous aider à déboucher les toilettes de Ramona, de me réconforter après la débâcle de Newport, et de nombreux moments que je n’oublierai jamais», le créateur de Married to the Mob posté.

Ramona Singer, qui s’est trouvée en désaccord avec Medley, a également profité de l’occasion pour rendre hommage à son compagnon de casting.

«Cette photo a été prise avant que Dorinda ne rejoigne l’émission», a expliqué Singer. «J’ai eu des moments difficiles avec elle. Nous avons eu nos hauts et nos bas. Dorinda aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Tu vas nous manquer. »

Les vraies femmes au foyer de New York continuent d’être diffusées tous les jeudis à 21 h. ET sur Bravo.