« Le spectacle n’était pas un espace sûr pour moi, littéralement depuis mon premier jour sur le plateau », explique l’actrice.

Bien que ce ne soit pas la première fois que Jasika Nicole déplore une blague raciste de longue date qu’elle a dû endurer pendant cinq saisons sur «Fringe», elle croit que le Les vies noires comptent le mouvement amplifie son histoire.

Elle en a profité pour approfondir ses expériences avec la populaire série Fox qui s’est déroulée de 2008 à 2013, qui allait bien au-delà du simple fait d’être la cible d’une blague récurrente insensible et problématique sur le nom de son personnage, Astrid.

Le sujet est revenu le mois dernier via Twitter lorsqu’un fan a commenté à quel point elle appréciait la relation d’Astrid avec Walter, représentée par John Noble. Les deux sont devenus inséparables et avaient une chimie adorable, mais le fan a également apprécié que Walter ne puisse jamais comprendre le nom d’Astrid.

Nicole a expliqué au fan ses pensées sur cette blague, qu’elle admet qu’elle n’a même pas pleinement réalisée au début alors que cela se passait autour d’elle.

« En tant que femme noire avec un nom que les Blancs semblent trouver incroyablement difficile à prononcer, utilisant parfois sciemment le mauvais nom pour moi, j’ai toujours pensé que c’était une blague assez insipide et j’ai détesté qu’elle ait duré les 5 saisons de l’émission, » elle répondit.

Elle a doucement laissé tomber le fan, qui s’est excusé et a déclaré qu’elle n’avait jamais considéré cet aspect de la blague, en lui disant que « la plupart des Blancs ne font pas des choses pour blesser intentionnellement les sentiments de POC ».

Mais c’est aussi un peu le point et le problème. Personne n’a vérifié avec Nicole à propos de cette blague récurrente. C’est un problème sur de nombreuses émissions mettant en vedette des castings plus diversifiés que leurs salles d’écrivains ou que les membres du personnel derrière les caméras.

Après que son échange initial sur Twitter ait commencé à prendre de l’ampleur, Nicole a proposé un fil Twitter beaucoup plus long sur ses expériences sur le plateau de l’émission, et les problèmes sont allés beaucoup plus loin qu’une « blague insipide » qui ne semble pas avoir été écrite avec le intention de nuire.

D’autres affirmations qu’elle a faites, cependant, apparaissent certainement de cette façon. Les problèmes qu’elle a détaillés comprenaient le reste de son casting pour se rendre au travail, ce qui, selon elle, est habituel pour les habitués de la série, alors qu’elle devait prendre le métro pendant une heure et demie, puis marcher dix minutes jusqu’au studio.

Pendant tout ce temps, on lui a dit qu’elle avait tort et que personne ne se faisait conduire, même si elle dit qu’elle pouvait les voir sortir de la camionnette chaque matin. Elle a dit qu’il avait fallu attendre que le producteur soit renvoyé pour qu’elle commence à se faire conduire.

Amy Sherald / Vanity Fair

À un autre moment, elle a dit que le nom «blague» existait également sur le plateau, avec plusieurs réalisateurs «qui ont refusé de bien comprendre mon nom». Elle a partagé que la co-star Joshua Jackson avait en fait écrit son nom sur une étiquette de nom qu’il avait ensuite enfilée sur sa chemise.

Elle a dit que c’était parce qu’il savait que « le réalisateur ferait attention à LUI, pourrait me montrer un peu de respect de cette façon. » Hélas, elle dit que cela n’a pas fonctionné, même si elle a apprécié ses efforts.

Quant à Noble, l’acteur s’est également excusé pour son rôle dans la mutilation du nom de son personnage à travers tous ces épisodes, mais Nicole n’avait que de l’amour pour lui, lui assurant qu’elle n’était pas du tout en colère contre lui. « C’est bon, tu ne l’as pas écrit, John! » elle lui a dit.

Elle a également convenu que dans le cadre de l’histoire, il était logique que Walter gâche le nom d’Astrid – au début. Il ne semblait pas se débattre avec les noms des autres personnages, et au fur et à mesure que les années passaient et que ses facultés devenaient plus nettes, elle pensait que la blague disparaîtrait.

«À un moment donné, la blague s’est détournée de lui étant incapable de se souvenir du nom des astrides, étant pleinement conscient de qui elle est et la taquinant juste pour le plaisir», écrit-elle. « CETTE partie est devenue intimidante et raciste. »

. / Twitter

J’ai été très clair dans mon tweet que je n’ai jamais blâmé John Noble pour la blague – il ne faisait que livrer les lignes qui avaient été écrites pour lui. En fait, il m’a fallu un certain temps pour reconnaître à quel point la blague m’a bouleversée. Passer une vie à essayer de s’intégrer et de rire AVEC le blanc … – Jasika Nicole (@TheJasikaNicole) 23 août 2020

@TheJasikaNicole

ne pas faire de manèges pour se rendre au travail (coutume pour les habitués de la série) même si les 6 autres membres de ma distribution étaient pris en charge. Le producteur m’a dit que je me trompais, ils ne se faisaient pas conduire, même si je regardais les acteurs sortir du fourgon de transport chaque matin. Je pensais que je perdais mon … – Jasika Nicole (@TheJasikaNicole) 23 août 2020

@TheJasikaNicole

Le producteur a été licencié et j’ai commencé à faire des manèges pour travailler comme tout le monde, mais cela a juste préparé le terrain pour être traité différemment des autres. Nous avons eu des réalisateurs (pluriel) qui ont refusé de donner mon nom correctement. L’un a insisté pour me désigner comme «vous», «celui-là» et pointer du doigt… – Jasika Nicole (@TheJasikaNicole) 23 août 2020

@TheJasikaNicole

le directeur ferait attention à LUI, pourrait me montrer du respect de cette façon. Jos essayait d’utiliser son pouvoir / influence pour de bon. Cela ne fonctionnait toujours pas. 5 saisons. Non, je n’ai jamais rien dit à propos de la blague à l’époque car je ne me sentais pas suffisamment valorisé pour penser que quiconque s’en soucierait. – Jasika Nicole (@TheJasikaNicole) 23 août 2020

@TheJasikaNicole

moins ténu et il se sentait plus enraciné dans le présent et la personne dans sa vie. À un moment donné, la blague se détourna de lui, incapable de se souvenir du nom des astrides, étant pleinement conscient de qui elle était et la taquinant juste pour le plaisir. CETTE partie est devenue intimidation et raciste. – Jasika Nicole (@TheJasikaNicole) 23 août 2020

@TheJasikaNicole

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas pris la parole à l’époque, Nicole a répondu: «Je n’avais pas du tout de bonnes relations avec les showrunners et c’était ma première émission – comme beaucoup de jeunes femmes de couleur à la télévision, j’étais trop nerveuse de dire quoi que ce soit par crainte de représailles ou d’être renvoyé. Ce n’était pas un espace sûr pour moi. «

Bien qu’elle ait contré quelques autres affirmations similaires et ait eu du mal à raisonner avec ceux qui refusaient de voir en quoi la blague pouvait être raciste ou estimaient que ce n’était pas son appel à le dire, elle était plus reconnaissante du fait que son histoire a également prouvé capable d’informer et d’ouvrir le discours civil.

La meilleure chose a été de lire les commentaires de ppl qui ignoraient que le nom de la blague pourrait être raciste, qui s’est ensuite excusé de l’avoir manqué et m’a remercié d’avoir partagé mon expérience afin qu’ils puissent en tirer des leçons. Nous ne voulons pas commencer le drame. Nous voulons simplement être entendus. Merci d’avoir écouté ♥ ️ – Jasika Nicole (@TheJasikaNicole) 23 août 2020

@TheJasikaNicole

Tout comme ce premier fan qui en a parlé, beaucoup n’ont pas pensé à quel point la mutilation du nom d’une personne pour des raisons d’humour pouvait être raciste ou offensante. Mais l’histoire de l’Amérique est jonchée de gens de couleur qui doivent blanchir leurs noms ou se moquer d’un nom «drôle», simplement parce qu’il ne correspond pas aux conventions de dénomination normatives blanches.

Cela a été particulièrement problématique pour les femmes noires, qui ont enduré des années de blagues racistes et de stéréotypes sur leurs noms. Mais en réalité, cela s’étend à travers POC et est une forme d’oppression subtile mais efficace, minimisant un nom, une culture, une identité une blague à la fois.

