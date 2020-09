2020-09-02 15:30:03

La star de ‘Vanderpump Rules’ Lala Kent et son fiancé Randall Emmett attendent leur premier bébé ensemble.

Le couple – fiancé depuis 2018 – a annoncé sa bonne nouvelle sur son podcast « Give Them Lala … with Randall » mercredi (02.09.20), le même jour que le 30e anniversaire de Lala.

Elle a déclaré: « Aujourd’hui, c’est mon 30e anniversaire et je ne peux pas penser à une autre façon de célébrer que vous les gars qui passent par vos écouteurs et vos haut-parleurs. Et pour mon 30e anniversaire, j’ai eu le meilleur cadeau qui m’est offert, mon corps aussi aidé aussi … je suis enceinte. »

Lala admet qu’elle a déjà ressenti son instinct maternel et que les changements hormonaux de son corps l’ont déjà rendue beaucoup plus émotionnelle.

Elle a ajouté: «Je suis tellement excitée, je me sens très maternelle et maternelle.

« Je pleure à propos de tout. Je regarde dans le réfrigérateur et il pourrait être vide ou plein et je me dis, c’est heureux ou triste. »

Ce n’est qu’en août que Randall, 49 ans, a déclaré que lui et Lala «travaillaient» sur la conception d’un bébé à la suite du report de leur mariage prévu pour 2020 en raison de la pandémie COVID-19.

Bien que l’enfant soit le premier pour eux en tant que couple, Randall a déjà deux filles, London et Rylee, issues de sa relation avec l’ex-partenaire Ambyr Childers.

