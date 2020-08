« La colère de la culture pop vous inspirera et la rage de l’art vous donnera du pouvoir en répondant aux difficultés avec sa générosité. »

Lady Gaga a couronné sa soirée exceptionnelle aux MTV VMA de dimanche en remportant le tout premier Tricon Award.

Acceptant le trophée pour ses réalisations en tant que musicienne, actrice et philanthrope lors de cette extravagance virtuelle sans précédent, la triple menace a prononcé un discours inspirant après avoir été présentée par le top model Bella Hadid.

« Cela signifie beaucoup pour moi », a commencé l’icône de 34 ans. « Je fais de la musique depuis que je suis toute petite et même si j’avais de très, très grands rêves, je n’aurais vraiment jamais pu imaginer qu’un jour je recevrais un prix comme celui-ci qui m’honorerait pour tant de mes passions. »

À quel point le discours d’acceptation du Tricon Award de @ ladygaga a-t-il été inspirant?! Nous sommes toujours impressionnés! #VMAs pic.twitter.com/XKoDxSJiEs – MTV (@MTV) 31 août 2020

@MTV

«Je veux que vous sachiez que j’ai échoué encore et encore en tant qu’actrice et en tant que musicienne quand j’étais jeune», a-t-elle avoué. «Et même si j’ai rendu à la communauté locale par le biais de services en tant que jeune femme à New York, la philanthropie est devenue une partie beaucoup plus importante de ma vie de star et j’ai créé la Born This Way Foundation avec ma mère. Cynthia, une fois mon record battu . «

Vêtue d’un ensemble argenté métallique avec masque assorti, la chanteuse de « Bad Romance » a demandé à ceux qui se considèrent comme des tricons de « prendre un moment » pour se récompenser de leur bravoure.

« Cela n’a pas été une année facile pour beaucoup de gens, mais ce que je vois dans le monde est un énorme triomphe du courage. »

Gaga a poursuivi en disant qu’elle espérait inspirer les gens à réaliser leurs rêves en acceptant le prix.

MTV

MTV Video Music Awards 2020: les moments les plus viraux de la nuit

Voir l’histoire

«Je veux que tu saches que tu peux faire ça aussi,» continua-t-elle. «Simplement parce que nous sommes séparés en ce moment et que la culture peut sembler moins vivante à certains égards, je sais qu’une renaissance est à venir. Et la colère de la culture pop vous inspirera et la rage de l’art vous donnera du pouvoir en répondant aux difficultés avec ses générosité et amour. C’est ce que je crois. «

Elle a terminé le message émouvant en disant: « Je ne veux rien de plus que d’être votre artiste en 2020. C’est un privilège total. Je vous aime, restez en sécurité, dites ce que vous pensez et je sais que je peux ressembler à un disque rayé, mais portez un masque – c’est un signe de respect. «

Le Tricon Award s’ajoute à sa collection croissante de Moon Person, puisqu’elle remporte Artiste de l’année, Chanson de l’année, Meilleure photographie et Meilleure collaboration avec Ariana Grande pour « Rain On Me ». Gaga et Grande ont mené les nominations avec un total de neuf hochements de tête.

L’extravagance musicale de cette année – organisée par Keke Palmer – devait avoir lieu au Barclays Center de Brooklyn, mais a basculé vers des segments virtuels et des performances en plein air en raison de la pandémie de coronavirus.

Vous avez une histoire ou une astuce pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.

.