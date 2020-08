Le mari de la fiancée de 90 jours Elizabeth Potthast Castravet, Andrei Castravet, a toujours eu des drames majeurs. Mais les choses sont devenues plus chaudes que jamais lorsque Andrei et Elizabeth ont décidé de célébrer leur deuxième mariage en Moldavie, le pays d’Andrei.

Après que Chuck Potthast (le père d’Elizabeth) et Charlie Potthast (le frère d’Elizabeth) aient posé une question de trop à Andrei sur son passé, Charlie et Andrei ont failli s’en prendre dans un restaurant moldave. Le mari d’Elizabeth s’est finalement excusé auprès de son père et de son frère, mais leur relation était toujours difficile et tendue.

Dans un nouveau coup d’œil sur le fiancé de 90 jours: Happily Ever After, la sœur d’Elizabeth, Jenn, et sa mère, Pamela, ont rejoint le reste de sa famille en Moldavie pour le mariage. Lors d’un voyage touristique dans un village traditionnel de la campagne, Andrei a montré une autre facette de lui-même, mais Chuck et Charlie n’ont pas hésité à poser les questions difficiles.

Andrei Castravet et Elizabeth Potthast Castravet | Elizabeth Potthast Castravet sur Instagram

Charlie a posé une question sur l’histoire des rencontres d’Andrei

Lors d’un aperçu du fiancé de 90 jours, Andrei s’est rendu dans un village moldave traditionnel de la campagne pour faire du vin avec sa belle-famille. Tout en admettant que sa relation avec eux – en particulier Chuck et Charlie – avait souvent été tendue, il espérait que la journée allait être un tournant pour la famille.

« J’essaie juste de faire de mon mieux pour ne pas me lancer dans une autre altercation avec eux », a déclaré Andrei. « Donc je suis juste sur mon meilleur comportement en ce moment. »

Elizabeth a également déclaré qu’elle espérait le meilleur en ce qui concerne la relation de son mari avec sa famille. «J’espère aujourd’hui que tout le monde pourra se conduire comme des gens normaux et s’entendre comme une famille le devrait quelques jours avant un mariage», dit-elle avec optimisme.

Malgré les espoirs d’Elizabeth et d’Andrei, Charlie a commencé à piquer un peu son beau-frère pendant le trajet en bus vers le village.

«J’ai remarqué que vous avez beaucoup de jolies filles ici en Moldavie», a souligné Charlie à Andrei. Il a demandé à la star du Fiancé des 90 jours s’il «sortait beaucoup en grandissant».

« Comme tout homme le fait, » dit simplement Andrei, se méfiant de l’endroit où Charlie allait avec cette ligne de questions. Le mari d’Elizabeth a alors demandé à Charlie ce qu’il voulait dire.

«Eh bien, il semble qu’il y ait beaucoup de jolies filles ici, mais il fallait en trouver une en Amérique», a déclaré Charlie en tête.

Heureusement, Andrei est resté calme et a transformé la question en blague. « Qu’est-ce que ça veut dire? Les Américains sont laids? il rit.

La sœur d’Elizabeth a également répondu aux questions, demandant à Andrei s’il n’avait pas fini avec une femme moldave parce qu’elles avaient des «attitudes».

«Comme toi, oui», a plaisanté Andrei.

Andrei et Chuck ont ​​échangé des blagues sur le fait de «ne pas travailler»

Avant l’excursion d’une journée, Charlie a dit aux producteurs de Fiancé de 90 jours que Chuck et lui allaient toujours observer de près les actions d’Andrei.

« Nous allons toujours surveiller Andrei de près pour voir comment il agit », a expliqué Charlie, « et pour voir s’il va être amical, accueillant – ou s’il va être le même type de confrontation que nous avons vu au dîner. »

Et quand la famille est arrivée dans un village où ils prévoyaient de faire du vin ensemble, Andrei et Chuck n’ont pas pu résister à se lancer quelques barbes. Heureusement, ils ont gardé les choses civiles et de bonne humeur.

«Je sais que tu n’as pas l’habitude de travailler, mais ça va être un peu physique, d’accord?» Andrei a plaisanté à son beau-père en lui montrant comment faire fonctionner le pressoir.

« Non, je pense que c’est l’inverse, » répliqua Chuck en riant. « Vous ne pouvez pas vous asseoir sur le canapé et jouer à des jeux vidéo et faire cela. »

La journée semblait mieux se passer que prévu

La famille d’Elizabeth semblait apprécier son séjour dans une nouvelle partie de la Moldavie. Andrei et Charlie ont même plaisanté sur le fait d’avoir «écrasé leur problème» l’un avec l’autre alors qu’ils marchaient sur des raisins ensemble dans le cadre du processus de vinification.

Andrei a dit aux producteurs de Fiancé de 90 jours qu’il était satisfait de la façon dont la journée s’était passée – et il espérait que cela pourrait être le début de quelque chose de nouveau avec sa belle-famille.

«La journée s’est plutôt bien passée, en fait», se dit Andrei. « Vous savez, parfois je pense que c’est peut-être un nouveau départ pour la famille d’Elizabeth. » Il a ajouté qu’il était heureux de rester «patient» et de rester calme pour que son deuxième mariage avec Elizabeth se passe bien dans quelques jours.

Charlie a également admis que sa journée avec Andrei avait été bien meilleure que ce à quoi il s’attendait.

«Andrei et moi, en gros aujourd’hui, nous nous entendons mieux que jamais», a-t-il déclaré. «J’apprécie ça.»

Pourtant, a ajouté le frère d’Elizabeth, il n’était pas encore prêt à faire confiance à son beau-frère.

«Cela n’excuse toujours pas ce qui s’est passé l’autre soir, alors nous essayons toujours de résoudre ce problème», a-t-il déclaré aux producteurs de 90 Day Fiancé.

«La journée d’aujourd’hui n’a pas remplacé l’autre nuit», a convenu Chuck, suggérant que le conflit familial n’était pas encore complètement résolu.