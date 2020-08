Une spéculation constante ces derniers temps est l’avenir de Nene Leakes sur The Real Housewives of Atlanta. La personnalité de la télé-réalité n’a pas confirmé si elle revenait ou si elle quittait la série Bravo. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la «pêche la plus savoureuse» a été trop exigeante lors de son processus de négociation pour la saison 13. L’ancienne star de The Real Housewives of Orange County, Tamra Judge, vient de publier quelque chose sur Instagram qui a soulevé des drapeaux rouges sur Leakes.

Tamra Judge sait-elle quelque chose sur Nene Leakes?

Le tournage de la saison 13 de RHOA a déjà commencé, mais Leakes a été discret sur la tenue d’une pêche pour la nouvelle saison. Le même jour où Dorinda Medley a annoncé son départ de The Real Housewives of New York City après six saisons, Judge a partagé un message.

La juge, l’ancienne star du RHOC qui a quitté sa franchise plus tôt cette année, a publié une photo avec Medley sur Instagram. Elle nomme ensuite toutes les femmes au foyer qui ont récemment quitté leurs émissions respectives.

« Vous allez manquer l’icône, mais c’est assez incroyable de l’autre côté », a déclaré Judge. «Vicki [Gunvalson], Tamra, LeeAnne [Locken], Nene [Leakes], [Lisa Vanderpump], Bethenny [Frankel], Dorinda, partie mais jamais oubliée.

L’agent immobilier comprenait Leakes, qui n’a pas déclaré publiquement qu’elle avait quitté RHOA pour de bon. Le juge a demandé aux fans si elle était au courant d’informations non encore connues.

Judge a ensuite modifié son message et a ajouté un point d’interrogation à côté du nom de Leakes, mais les fans sceptiques étaient toujours las de ce qu’elle savait ou non.

Kandi Burruss parle de Nene Leakes

La production pour RHOA a déjà commencé, selon Kandi Burruss. Le lauréat d’un Grammy Award a eu une relation difficile avec Leakes, en particulier au cours de la dernière saison. Avant le début du tournage, on a demandé à Burruss si elle savait quelque chose sur le retour de Leakes pour la saison 13.

« Je ne sais pas ce que fait Nene », a déclaré Burruss à Entertainment Tonight. «Je viens de commencer à enregistrer, donc je ne sais pas qui est et qui est absent. Ils ne nous le font pas savoir, normalement. En règle générale, la façon dont cela fonctionne est, au début de l’enregistrement, nous voyons juste plus [of] ma propre vie et histoire personnelles et finalement vous commencez à filer dans les scènes avec d’autres personnes.

Bien que Burruss ne soit pas proche de Leakes et ne sache pas ce que l’avenir lui réserve dans la série télé-réalité, elle est ouverte à concilier leurs différences.

«Je n’ai même pas le sentiment que notre drame soit aussi profond», a déclaré Burruss lors d’une interview sur Instagram. «J’ai l’impression que nous traversons cela toutes les quelques années. Au début, c’était une chose cohérente, elle et moi nous serions toujours ombragés. Nous nous sommes arrêtés pendant un moment et nous étions dans un endroit décent et maintenant nous sommes revenus dans le passé.

Nene Leakes fait allusion à des problèmes

Le hitmaker «Come and Get This Hunni» a récemment laissé entendre qu’elle avait des problèmes lorsque les fans n’arrêtaient pas de lui poser des questions sur son avenir RHOA. Leakes a dit qu’elle parlerait de ce qui se passait bientôt, mais n’a pas dit quels étaient les problèmes auxquels elle était confrontée.

« Il est donc temps pour moi de parler et de dire ma vérité, alors je vais le faire », a-t-elle récemment déclaré à ses fans sur Instagram Live. «Je vais le faire avec le soutien de beaucoup de gens derrière moi qui vont m’aider à parler. Beaucoup de gens m’ont demandé beaucoup de choses, me posent des questions sur les vraies femmes au foyer d’Atlanta chaque jour sur mes réseaux sociaux.

«Il y a tellement de faux rapports là-bas», a poursuivi Leakes. «Je suis resté silencieux, je n’ai encore rien dit à ce sujet. Cela arrive, je parlerai bientôt. «

Pour l’instant, les fans de Leakes et RHOA devront attendre la confirmation officielle de la star ou que Bravo annonce quoi que ce soit.