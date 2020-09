2020-09-01 02:30:03

Malika Haqq dit que maintenir son corps depuis l’accouchement a été «un défi», car elle dit qu’elle essaie de ne pas se mettre trop de pression pour perdre du poids.

La star de télé-réalité de 37 ans a donné naissance à son fils Ace en mars de cette année et a reconnu que même s’il a été difficile de retrouver son corps d’avant la grossesse après la naissance du petit, elle essaie de ne pas mettre trop de pression. sur elle-même parce qu’elle sait que peu importe le temps qu’il faut pour retrouver sa silhouette.

Elle a déclaré: «Le post-partum peut être très difficile; nous devons être patients avec nous-mêmes, notre corps – car nous sommes les donneurs de la vie. Nous passons près de 10 mois de grossesse, et il est normal de prendre 10 mois pour retrouver le meilleur de vous-même. . »

Malika «mange plus propre» depuis qu’elle a accueilli son fils – qu’elle a avec son ex-partenaire O.T. Genasis – mais a admis qu’elle avait du mal à se débarrasser de ses envies de friandises sucrées.

Elle a ajouté: «Dans l’ensemble, je mange plus sainement que jamais maintenant, car j’ai appris à bien manger pendant presque un an pendant la grossesse. J’ai toujours mes friandises ici et là parce que même Malika non enceinte aura toujours envie de bonnes choses!

«Rompre mon habitude de grossesse de manger tout ce dont j’ai envie, comme des céréales riches en sucre au milieu de la nuit, a été mon plus grand combat.

La star de «L’incroyable famille Kardashian» a pris l’habitude de boire un verre d’eau chaque matin pour l’aider à rester «équilibrée tout au long de la journée», et met également l’accent sur l’exercice.

Dans un article de blog pour le site Web Poosh de Kourtney Kardashian, elle a écrit: «Avant de prendre mon café ou mon thé, je prends une longueur d’avance sur l’eau potable dès le matin. Cela m’a aidé à améliorer mon hydratation et ma digestion, ce qui m’a permis de rester équilibré tout au long de la journée. journée.

« Le cardio a définitivement été essentiel pour perdre du poids tenace. L’air frais est toujours utile pour endormir un bébé et pour garder maman éveillée … marche, marche, marche! »

