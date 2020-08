2020-08-29 23:30:04

Le prince Harry serait déjà retourné visiter le Royaume-Uni s’il n’y avait pas eu de coronavirus.

Le duc de Sussex a déménagé à Santa Barbara avec sa femme, la duchesse Meghan, mais il a insisté sur le fait qu’il aurait déjà visité son pays d’origine s’il avait pu voyager.

S’adressant au personnel et aux bénévoles de la Rugby Football League, il a déclaré: « Nous avons toute une coupe du monde de Rugby League l’année prochaine. J’ai vraiment l’intention de revenir. J’aurais déjà été de retour sans Covid. »

Et le prince Harry a également parlé de son amour pour le rugby.

S’exprimant depuis son domicile américain, il a ajouté: « Regarder la Rugby League est épuisant. Écoutez, j’ai passé 10 ans dans l’armée, je sais ce qu’est l’endurance. Mais c’est de la folie. Plein respect pour quiconque joue au jeu, je pense que c’est incroyable. , et beaucoup de gens seraient jaloux de ne pas faire partie de cette communauté. Cela peut rassembler tant de familles, rassembler tant de gens. Peu importe que vous soyez dans les gradins, que vous soyez le jardinier , que vous soyez un joueur, que vous soyez fan, ou que vous soyez un observateur pour la première fois, chaque personne est liée par ce sentiment de famille ».

Cela vient après avoir prétendu que le prince Harry «détestait» Los Angeles et qu’il était plus heureux depuis son déménagement à Santa Barbara.

Une source a déclaré: « Meghan a visité Montecito pendant son adolescence et est tombée amoureuse du paysage pittoresque et de l’architecture époustouflante. Déménager, il y avait toujours une option, mais pour commencer, elle et Harry voulaient donner une chance à Los Angeles. Malheureusement, Harry absolument détesté – le moment était si faux au milieu de la [coronavirus] pandémie et ils manquaient d’intimité. «

