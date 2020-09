Kylie Jenner envisagerait d’avoir plus d’enfants avec Travis Scott.

Kylie Jenner envisagerait d’avoir plus d’enfants avec Travis Scott.

L’ancien couple n’est actuellement pas ensemble, mais la star de « L’incroyable famille Kardashian » envisagerait d’ajouter à sa couvée éventuellement avec le hitmaker « SICKO MODE », avec qui elle a déjà sa fille Stormi, deux ans.

S’adressant au podcast Hot Hollywood de Us Weekly, une source a déclaré: « Kylie et Travis sont si instables depuis un moment maintenant. Ils sont tellement intermittents et cela change presque mois après mois. Aucun d’eux n’est pleinement engagé ou attaché l’un à l’autre. romantiquement en ce moment et Kylie est définitivement écrasée par quelques autres gars ces derniers temps. [They could get back together] mais pour l’instant, cela ne semble pas être le moment, mais encore une fois, leur dynamique change souvent. Ils sont encore jeunes et déterminent leurs prochaines étapes … Kylie veut vraiment plus d’enfants, elle ne sait pas si ce sera avec Travis, mais encore une fois, cela pourrait arriver un jour. »

Pendant ce temps, il a été affirmé en mars que la relation de Travis avec la star de 23 ans était plus forte que jamais après leur brève rupture.

Une source a déclaré: «Kylie et Travis s’amusent vraiment et sont amoureux, mais il peut souvent être difficile de naviguer dans leur vie à un si jeune âge.

« Le couple devait prendre du recul pour réévaluer beaucoup de choses, mais ce faisant, ils sont meilleurs que jamais. »

En décembre, Travis a parlé de ses liens étroits avec Stormi et s’est engagé à toujours aimer Kylie même s’ils n’étaient pas ensemble.

Il a déclaré: « Stormi est l’un des meilleurs êtres humains que je connaisse. Elle est comme ma meilleure amie. Elle me facilite un peu la vie. Elle m’inspire juste et elle me surprend chaque jour avec sa façon de penser. C’est tellement fou.

« J’adore sa maman et je l’aimerai toujours. Le plus dur dans les relations est simplement d’essayer d’être en un seul sans qu’un million de voix extérieures n’interfèrent. »