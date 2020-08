2020-08-27 07:30:04

Kate Winslet a révélé qu’en raison de son film « Contagion », elle était bien préparée pour Covid-19 et portait des masques et désinfectait tout dès qu’elle a découvert l’épidémie.

Le rôle de Kate Winslet dans « Contagion » l’a préparée à la pandémie de coronavirus.

L’actrice de 44 ans a joué l’épidémiologiste Dr Erin Mears dans le thriller de 2011 – dans lequel les Centers for Disease Control des États-Unis luttent pour arrêter la propagation d’un virus mortel – et cela signifiait que la star du « Titanic » était plus que prête pour quand Covid-19 est arrivé, car elle portait déjà des masques et désinfectait tout dans les premiers stades de la pandémie.

Dans une interview avec le magazine The Hollywood Reporter – dont elle est la vedette de la couverture – Kate a rappelé: « Les gens pensaient que j’étais fou parce que je me promenais avec un masque depuis des semaines, je suis allé à l’épicerie et j’essuyais tout avec de l’alcool isopropylique. et porter des gants.

« Puis, tout à coup, le 13 mars est arrivé, et les gens se sont dit: ‘F ***, où puis-je trouver un de ces masques?’ »

La star de ‘Holiday’ a également révélé que deux personnes de son cercle avaient contracté un coronavirus, et sont maintenant claires, mais l’une est toujours aux prises avec des symptômes et est « très malade ».

Elle a déclaré: «L’un était à Los Angeles et a eu beaucoup de chance de participer à un essai utilisant du plasma de convalescence et a vraiment très bien réussi en l’espace de 72 heures après le traitement.

« Et un entraîneur de dialectes qui vit à Londres l’a eu, a été hospitalisé pendant 11 semaines, est absent et a subi tous les tests pulmonaires, tests sanguins, tests de tension artérielle, et est clair de tout mais ne peut tout simplement pas aller mieux – est essoufflé, léthargique, se sent toujours très mal. »

En mars, Kate a rejoint ses co-stars de « Contagion », dont Matt Damon, pour une réunion et pour donner un message d’intérêt public sur Covid-19, dans lequel elle a rappelé à tout le monde l’importance de se laver les mains pour aider à freiner la propagation du mortel. virus.

Elle a déclaré lors de leur appel vidéo: « Dans le film ‘Contagion’, j’ai joué un épidémiologiste essayant d’arrêter la propagation d’un virus hypothétique. Pour me préparer à ce rôle, j’ai passé du temps avec certains des meilleurs professionnels de la santé publique au monde. Et quelle a été l’une des choses les plus importantes qu’ils m’ont apprise? Lavez-vous les mains comme si votre vie en dépendait parce qu’en ce moment, en particulier, cela pourrait bien.

«Donc, si vous vous sentez dépassé, un peu impuissant pour le moment, voici quelque chose que nous pouvons tous faire pour faire une différence. Et cela ne nécessite pas de diplôme en médecine, ni un microscope, ni une tonne de connaissances.

