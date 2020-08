Facebook, Instagram et Tinder sont tous bons – mais méfiez-vous de WhatsApp, TikTok, Snapchat et Grindr, selon le shérif.

La police de Floride avertit les parents d’une liste d’applications qui, selon eux, peuvent être utilisées par des prédateurs pour cibler les enfants.

Le bureau de Pasco Sheriff a publié la liste des «15 applications que les parents devraient connaître», affirmant que certaines d’entre elles peuvent faciliter l’intimidation, le racisme et même la pédophilie.

La liste comprend des applications de communication comme WhatsApp et Kik, des applications de raccordement comme Grindr et Bumble, des applications de partage de vidéos telles que TikTok et LiveMe, et des applications qui cachent secrètement des fichiers sur les téléphones, comme Calculator%.

« Il est important de savoir ce que font vos enfants en ligne et nous voulons aider les parents à rester informés! » avertit le shérif. « Nos agents des ressources scolaires ont dressé une liste de 15 applications que les parents devraient connaître! »

L’autorité de Floride a averti les parents d’être encore plus vigilants au milieu de la pandémie de coronavirus, car les enfants sont obligés de passer encore plus de temps à socialiser en ligne et à apprendre à distance.

Vous pouvez lire la liste complète – et la description – des applications fournies par les autorités locales ci-dessous:

Rencontre moi est une application de médias sociaux de rencontre qui permet aux utilisateurs de se connecter avec des personnes en fonction de la proximité géographique. Comme le nom de l’application l’indique, les utilisateurs sont encouragés à se rencontrer en personne.

WhatsApp est une application de messagerie populaire qui permet aux utilisateurs d’envoyer des textes, des photos, des messages vocaux, de passer des appels et des chats vidéo dans le monde entier. WhatsApp utilise une connexion Internet sur les téléphones intelligents et les ordinateurs.

Bumble est similaire à la populaire application de rencontres Tinder, mais elle oblige les femmes à établir le premier contact. Les enfants sont connus pour utiliser Bumble pour créer de faux comptes et falsifier leur âge.

LiveMe est une application vidéo de diffusion en direct qui utilise la géolocalisation pour partager des vidéos afin que les utilisateurs puissent trouver l’emplacement exact d’un diffuseur. Les utilisateurs peuvent gagner des «pièces» comme moyen de «payer» des mineurs pour les photos.

Ask.fm est connu pour la cyberintimidation. L’application encourage les utilisateurs à permettre aux personnes anonymes de leur poser des questions.

Grindr est une application de rencontre destinée aux personnes LGBTQ +. L’application offre aux utilisateurs des options pour discuter, partager des photos et se rencontrer en fonction de la position GPS d’un téléphone intelligent.

TIC Tac est une nouvelle application pour appareil mobile populaire auprès des enfants, utilisée pour créer et partager de courtes vidéos. Avec des contrôles de confidentialité très limités, les utilisateurs sont vulnérables à la cyberintimidation et au contenu explicite.

Snapchat est l’une des applications les plus populaires de ces dernières années. Alors que l’application promet que les utilisateurs peuvent envoyer une photo / vidéo et qu’elle disparaîtra, de nouvelles fonctionnalités, y compris des «histoires», permettent aux utilisateurs de visualiser le contenu pendant jusqu’à 24 heures. Snapchat permet également aux utilisateurs de voir votre emplacement.

Holla est un autoproclamé Application de chat vidéo « addictive » qui permet aux utilisateurs de rencontrer des gens du monde entier en quelques secondes. Les critiques disent avoir été confrontés à des insultes raciales, à du contenu explicite, etc.

Calculatrice% est l’une des PLUSIEURS applications secrètes utilisées pour masquer des photos, des vidéos, des fichiers et l’historique du navigateur.

Skout est une application et un site Web de rencontre basés sur la localisation. Bien que les utilisateurs de moins de 17 ans ne puissent pas partager de photos privées, les enfants peuvent facilement créer un compte en utilisant un âge différent.

Badoo est une application de rencontres et de réseautage social où les utilisateurs peuvent discuter, partager des photos et des vidéos et se connecter en fonction de leur emplacement. L’application est destinée uniquement aux adultes, les adolescents sont connus pour créer des profils.

Kik permet à quiconque de contacter et d’envoyer un message direct à votre enfant. Les enfants peuvent contourner les fonctionnalités traditionnelles de messagerie texte. Kik donne aux utilisateurs un accès illimité à n’importe qui, n’importe où, n’importe quand.

Chuchotement est un réseau social anonyme qui favorise le partage de secrets avec des inconnus. Il révèle également l’emplacement d’un utilisateur afin que les gens puissent se rencontrer.

Chaud ou pas encourage les utilisateurs à évaluer votre profil, à vérifier les personnes dans leur région et à discuter avec des inconnus. Le but de cette application est de se connecter.