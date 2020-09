2020-09-03 02:30:05

Bindi Irwin dit que « le temps s’est arrêté » lorsqu’elle a appris qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Chandler Powell.

Bindi Irwin dit que « le temps s’est arrêté » lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte.

Le ‘Crikey! C’est la star des Irwin qui attend actuellement son premier enfant avec son mari Chandler Powell, et s’est rendue sur Instagram pour réfléchir au moment où elle et son conjoint ont découvert qu’ils allaient devenir parents.

À côté d’une photo d’elle-même avec Chandler et leur chien, Piggy, Bindi a écrit: « Réfléchir au moment où nous avons découvert que nous allons être parents. Découvrir que j’allais devenir mère sera pour toujours un moment où le temps s’est arrêté. J’ai fait un test et j’ai couru dans la cuisine où Chandler nous préparait du thé. Il ne m’a pas entendu entrer, alors je l’ai regardé sans voix verser de l’eau dans ma tasse de hérisson la plus aimée. Cette nouvelle allait changer le cours de notre avenir dans le meilleure façon. J’ai commencé à pleurer de pure joie et j’ai dit à mon mari que mon test était positif. (sic) »

Le défenseur de l’environnement de 22 ans – qui est la fille du défunt Crocodile Hunter, Steve Irwin – a poursuivi en disant que son bébé à naître était déjà « la partie la plus importante » de sa vie, et a insisté sur le fait qu’elle avait hâte de l’accueillir. « bébé guerrier de la faune » dans le monde.

Elle a ajouté: « Nous étions rayonnants pendant que notre adorable chiot Piggy était assis sur nos pieds en se demandant ce qui se passait. Cela m’a rappelé à quel point les animaux sont perspicaces. Nous nous sommes assis ensemble avec le thé pour parler de l’avenir et comment nous allions partager si merveilleux , des nouvelles qui changent la vie avec les gens que nous aimons. Dans ce court laps de temps, le magnifique bébé que je porte est devenu la partie la plus importante de nos vies.

«C’est une telle bénédiction de savoir que cette toute petite personne nous a choisis comme parents. Notre bébé Wildlife Warrior va être tellement aimé par nos familles et toute l’équipe du zoo australien. J’ai hâte de découvrir ce que cette nouvelle âme incroyable aime dans la vie et revivre le monde à travers leurs yeux. (sic) »

Peu de temps après avoir publié son hommage élogieux, Chandler a répondu dans les commentaires: « Et nous aimons déjà notre petit guerrier de la faune de tout notre cœur (sic) »

Mots clés: Bindi Irwin, Chandler Powell

Retour au flux