« Je suis sorti dîner avec lui, c’était romantique, [but] tout ce que je pouvais penser était: « Ma mère va me tuer! » «

L’écrivain « Sex and the City » Candace Bushnell dit qu’elle est allée une fois à un rendez-vous avec l’un des principaux hommes de l’émission.

Lors de son apparition dans un épisode récent du podcast « The Bradshaw Boys », l’auteur, qui a écrit le livre de 1997 sur lequel la série HBO et deux films suivants étaient basés, a révélé qu’elle avait fait une sortie romantique avec John Corbett (qui jouait le rôle célèbre d’Aidan Shaw) .

Bien que « Sex and the City » se soit terminé en 2004 – avec les films sortis en 2008 et 2010 – les fans ont continué à débattre de qui était le meilleur pour Carrie (Sarah Jessica Parker): Aidan ou John James Preston alias Mr. Big (Chris Noth). Alors que Carrie a fini par épouser M. Big, Bushnell, dont la chronique pour The New York Observer a inspiré le livre « SATC », a déclaré qu’il y avait « une variété de raisons » pour lesquelles elle n’est pas Team Aidan et ne le sera jamais.

« Je ne serai jamais Team Aidan », a déclaré Bushnell, 61 ans, sur le podcast. «Je ne peux pas pour diverses raisons, mais l’une des raisons est que ma mère détestait Aidan. Elle regardait et elle disait: ‘Je déteste cet Aidan. Il a tellement tort pour elle!’ Ma mère ne regardait presque jamais la télévision. «

«Je suis allée dîner avec John Corbett», a-t-elle révélé. « Je suis sorti dîner avec lui, c’était romantique, [but] tout ce que je pouvais penser était: « Ma mère va me tuer! » «

«Puis il retourne à L.A. et comme deux jours plus tard, c’est comme: ‘Oh, il sort avec Bo Derek.’ Vous ne pouvez pas rivaliser avec Bo Derek, oubliez-le », a ajouté Bushnell à propos de l’actrice, avec qui Corbett est en couple depuis 2002.

Toujours sur le podcast « The Bradshaw Boys », Bushnell a avoué avoir été demandé par le créateur de la série « Sex and the City » Darren Star si elle serait intéressée à jouer la femme de Big, Natasha.

« Darren m’a demandé, ‘Veux-tu jouer [Big’s wife] Natasha?’ Et je me suis dit: ‘Non’ « , a déclaré Bushnell à propos du rôle qui a finalement été joué par Bridget Moynahan. » Ils avaient une actrice, elle ne pouvait pas le faire, il a dit: ‘Viens ici et joue Natasha.’ Je me suis dit: ‘Je suis occupé, je ne peux pas venir sur le plateau.’ «

