Chris Thieneman et Nikki Cooper n’étaient peut-être pas des noms familiers de Fiancé des 90 jours, mais lorsque Annie Suwan Toborowsky et David Toborowsky sont apparus pour la première fois sur TLC, ils étaient bien connus des fans.

David a rencontré Annie alors qu’il était en voyage après le divorce en Thaïlande avec son ami proche de longue date, Chris, qui est marié à Nikki. Le fiancé de 90 jours, Chris et Nikki ont rapidement assumé des rôles secondaires majeurs: ils ont parrainé le visa K-1 d’Annie, se sont disputés avec David au sujet de ses habitudes de consommation d’alcool et de ses manières de «moocher», et ont même donné au couple leur tristement célèbre appartement au-dessus d’une unité de stockage.

Plus notoirement, lorsque Chris a offert à David et Annie un logement temporaire, il a semblé demander à Annie de lui offrir des massages thaïlandais gratuits au lieu d’un loyer. Après leur apparition sur 90 Day Fiancé, Nikki et Chris se sont rendus sur YouTube en 2018 pour expliquer la tristement célèbre scène et ce que c’était de filmer avec TLC.

Annie Suwan Toborowsky et David Toborowsky | Annie Suwan Toborowsky via Instagram

Chris et Nikki ont affirmé que l’émission était quelque peu scénarisée

Dans une vidéo sur leur expérience à la télé-réalité, Chris et Nikki sont revenus sur leur passage sur 90 Day Fiancé avec Annie et David.

Ils n’ont pas nommé spécifiquement la série, mais ils ont donné deux indices – «le nombre entre 89 et 91» et «sept ____ en une semaine» – pour faire savoir aux fans qu’ils parlaient, bien sûr, de 90 Day Fiancé. Nikki a averti les fans de télé-réalité inconditionnels qu’ils pourraient ne pas entendre ce qu’ils voulaient pendant leur vidéo révélatrice.

Dans une question-réponse franche, Chris et Nikki ont d’abord abordé la question de savoir si 90 Day Fiancé avait été scénarisé par les producteurs. La réponse à cette question, ont-ils dit, était compliquée.

«Absolument, en partie», a expliqué Chris. «Une partie est réelle, puis taquinée, ajoutée, soustraite.»

Nikki a expliqué plus loin: «Je ne dirais pas qu’il y a un script écrit où c’est« hé, lis cette ligne, lis cette ligne ».»

Pourtant, a-t-elle affirmé, les producteurs de TLC viendraient vers eux et les inciteraient à improviser sur certains sujets ou à évoquer certains sujets. Et après des heures de tournage à la fois, a-t-elle soutenu, ils se sentaient parfois obligés de parler de sujets particuliers de manière répétitive ou par cœur.

CONNEXES: « Fiancé des 90 jours »: le mari d’Annie Suwan, David Toborowsky, révèle pourquoi il voulait obtenir une procédure cosmétique sur « Quoi maintenant? »

Le couple s’est dit ami avec David et Annie

Quant à savoir s’ils étaient toujours amis avec David et Annie après leur apparition dans la série, Nikki et Chris ont dit que la réponse était également un peu complexe. Alors qu’ils passaient encore du temps ensemble, la relation entre Chris et David semblait s’être refroidie.

«Être ami avec David, c’est un peu comme l’herpès», a plaisanté Chris. «Il sait toujours comment redevenir ami. Et il va bien… Mais maintenant je suis sur ses taureaux * ça. «

À peine deux semaines plus tôt (au moment de la vidéo), en fait, Chris a affirmé que David lui avait demandé de cosigner une voiture.

En plus de réduire leur amitié avec Annie et David – qui sont depuis devenus les favoris des fans de 90 Day Fiancé – Nikki et Chris semblaient avoir des sentiments tièdes envers leur passage à la télé-réalité. Nikki a révélé qu’elle avait été désactivée de son expérience à la télé-réalité lorsque les producteurs de 90 Day Fiancé auraient déformé certaines parties de leur histoire.

Un élément clé du scénario du couple, par exemple, était le fait que Nikki ne savait pas que son mari avait accepté de parrainer Annie sous les termes du visa K-1. Mais la star invitée du Fiancé de 90 jours a affirmé que ce n’était pas du tout vrai, et qu’elle et son mari avaient toujours discuté des problèmes majeurs similaires à l’avance.

« Ils ont estimé que ce serait plus dramatique, ou mieux, de dire que je ne savais pas à propos du parrainage », a déclaré Nikki dans la vidéo. «Je savais absolument qu’ils seraient parrainés. Mais nous ne savions pas tous les deux que ce serait pendant 10 ans. Mais je connaissais le parrainage; J’étais bien avec ça. »

Chris a qualifié la scène de «massage» de «la chose la plus inconfortable» qu’il ait «jamais faite»

Quant à la tristement célèbre scène de «demande de massage», Chris a admis qu’il se sentait gêné de «jouer avec».

«C’était probablement la chose la plus inconfortable que j’aie jamais faite», a-t-il déclaré à propos de sa demande qu’Annie lui fasse des massages.

Pour sa part, Nikki a affirmé qu’elle avait mis en garde son mari de ne pas suivre l’exemple des producteurs de Fiancé de 90 jours en ce qui concerne leur suggestion de proposer un massage. Elle pensait que ce serait mal interprété.

«J’ai dit:« Chérie, ne le fais pas. Ils vont tout faire exploser », a déclaré Nikki, ajoutant qu’elle aurait souhaité avoir mis le pied à terre à ce moment-là. Mais Chris pensait que parce qu’ils «n’étaient pas les personnages principaux», il serait assez facile de «jouer avec» les suggestions des producteurs et d’éviter tout embarras majeur.

Selon Chris, il n’a pas mentionné le massage jusqu’à ce qu’il soit évoqué par un producteur de 90 Day Fiancé.

«Lorsque nous nous sommes assis pour la première fois, je n’ai rien dit de tel», a-t-il affirmé. « Et la productrice a dit: » Chris, tu ne voulais pas qu’Annie vous fasse un massage? « »

Après avoir prétendument refait la scène plus d’une fois et se sentir de plus en plus mal à l’aise avec le temps, Chris a expliqué qu’il avait finalement commencé à avoir l’impression qu’il pourrait être mal représenté dans la série.

«Quand je suis parti, j’ai dit:« Mec, je me sens juste sale », a déclaré Chris à propos du moment gênant.

Quant à Nikki, elle s’est prononcée à l’époque contre les producteurs de TLC, car elle sentait que le personnage de son mari était «attaqué» à cause d’une scène fabriquée. De nombreux fans de 90 Day Fiancé, a-t-elle expliqué, lui avaient depuis demandé pourquoi elle avait permis à Chris de «manquer de respect à une autre femme» et de «manquer de respect à leur mariage».

Mais Nikki a insisté sur le fait qu’elle n’aurait jamais accepté ou toléré les déclarations de Chris si elles avaient été réelles. L’expérience, a-t-elle dit, l’avait rendue plus hésitante à accepter ce qu’elle voyait à la télé-réalité pour argent comptant.