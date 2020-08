«Le dévouement de ce jeune homme était impressionnant, son sourire contagieux, son talent irréel.

Les stars de « Black Panther » rendent hommage à Chadwick Boseman.

Vendredi, la mort de Boseman après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon a été confirmée par une déclaration sur ses pages de médias sociaux. L’acteur avait 43 ans.

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, ses co-stars, Angela Bassett, Sterling K. Brown et d’autres se sont tournées vers les médias sociaux pour l’honorer.

Bassett, qui a joué la reine Ramonda, la mère du roi T’Challa / Black Panther de Boseman, a publié une photo d’elle-même et de Boseman partageant une étreinte chaleureuse dans le personnage. Dans son hommage émouvant, l’actrice a rappelé son premier souvenir de Boseman, révélant les mots qu’il lui avait dit lorsqu’elle a prononcé le discours d’ouverture lors de la remise des diplômes de l’acteur à l’Université Howard.

« C’était censé être pour Chadwick et moi d’être connectés, pour que nous soyons de la famille », a commencé Bassett dans la légende. « Mais ce que beaucoup ne savent pas, c’est que notre histoire a commencé bien avant son tournant historique en tant que Black Panther. Lors de la première soirée de Black Panther, Chadwick m’a rappelé quelque chose. Il a murmuré que lorsque j’ai reçu mon diplôme honorifique de l’Université Howard, son alma mater, il était l’élève chargé de m’escorter ce jour-là. «

« Et nous étions ici, des années plus tard, en tant qu’amis et collègues, profitant de la nuit la plus glorieuse de tous les temps! » continua-t-elle, avant de se rappeler d’autres souvenirs. «Nous avions passé des semaines à nous préparer, à travailler, à nous asseoir côte à côte tous les matins sur des fauteuils de maquillage, à nous préparer pour la journée ensemble en tant que mère et fils. Je suis honoré que nous ayons apprécié cette expérience de cercle complet.

Bassett a conclu: «Le dévouement de ce jeune homme était impressionnant, son sourire contagieux, son talent irréel. Alors je rends hommage à un bel esprit, un artiste accompli, un frère émouvant … ‘tu n’es pas mort mais volé au loin. … ‘. Tout ce que vous possédiez, Chadwick, vous l’avez donné librement. Reposez-vous maintenant, doux prince. » #WakandaForever

Pendant ce temps, Brown, qui a joué N’Jobu dans «Black Panther», a posté un message sur Twitter, en écrivant: «Je n’ai pas de mots. Repose en paix, Bruh. Merci pour tout ce que tu as fait pendant que tu étais ici. Merci d’être un ami. Vous êtes aimé. Vous nous manquerez. «

Les stars de « Black Panther » Andy Serkis et Forest Whitaker ont également réagi à la nouvelle de la mort de Boseman.

« Il est inconcevable de penser que vous n’êtes plus avec nous au Tchad. Ce monde a besoin de vous, peut-être plus que jamais », a déclaré Serkis dans un communiqué. « Votre acier calme et votre feu déchaîné sont magnifiquement tempérés par le fait que vous êtes un être humain honorable, généreux et humble. »

«Un leader naturel qui recherche et défend avec éloquence et passion la vérité, dont l’art et la vie brilleront comme un phare d’inspiration pour les générations à venir», a-t-il poursuivi. « Paix et amour pour vous et pour votre famille. »

Whitaker. a écrit: « Ta lumière a illuminé nos jours. Elle continuera à égayer nos cœurs et nos esprits. Que les cieux soient bénis alors que tu illumines le ciel. Envoi de mon amour et de mes prières à la famille. Que Dieu continue à vous tenir dans son étreinte éternelle. RIP Chadwick «

