Joanne Froggatt craignait que 40 ans ne soit un «jalon négatif» pour elle.

La star de ‘Downton Abbey’ a récemment fêté son 40e anniversaire et admet qu’elle craignait que ce soit mauvais pour elle, mais elle se sent en fait « fantastique ».

Elle a écrit: « Nous avons 40 ans … J’ai donc eu 40 ans le week-end dernier et je sentais que je ne pouvais pas laisser passer cela sans dire qu’à partir du moment où j’ai eu 39 ans, on m’a constamment demandé ce que je ressentais à propos d’avoir presque 40 ans. Ma réponse a été , « Je ne sais pas, je viens d’avoir 39 ans, demandez-moi quand j’aurai 40 ans! » …

« Je peux maintenant répondre à cette question. Je me sens fantastique … En tant que femme (surtout dans l’industrie dans laquelle je suis), j’ai senti que 40 ans était considéré comme un jalon négatif. ‘Avez-vous peur de perdre votre apparence?’ «Êtes-vous inquiète d’être une femme dans ce secteur et d’avoir 40 ans? «N’oubliez pas que l’horloge tourne, quand allez-vous avoir un bébé? «Il y a moins de travail pour les actrices de plus de 40 ans, ça vous inquiète? Ne sont que quelques-unes des questions qui m’ont été posées au cours de la dernière année. »

Et l’actrice de 40 ans se sent «la plus heureuse et la plus à l’aise dans sa peau» qu’elle n’ait jamais ressentie.

Dans le long post Instagram, elle a ajouté: « Je me sens incroyablement reconnaissante pour mes 40 premières années de vie. Je me sens la plus heureuse et la plus à l’aise dans ma peau que j’ai jamais ressentie. Je suis plus sage, plus calme, plus confiante en moi et mes propres décisions que j’étais dans la vingtaine.

«J’ai la chance d’avoir les personnes les plus merveilleuses de ma vie, qui ont fait tout leur possible pour me faire sentir spéciale et aimée même si je ne pouvais pas célébrer avec une fête (comme je l’espérais) ou voir beaucoup de choses 40 (ou n’importe quel âge) n’est pas quelque chose à craindre, c’est quelque chose à célébrer, je suis tellement reconnaissant d’être en bonne santé et heureux et je suis tellement reconnaissant d’avoir hâte aux 40 prochaines années de quoi que ce soit la vie peut apporter. 40, c’est incroyable! (sic) «

