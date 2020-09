«Fils de pute, tu ne parles pas de ma merde», dit Corey après le claquement des retrouvailles.

Le drame de la réunion de la saison 9 « Teen Mom 2 » a saigné dans la première de la saison 10, Leah Messer faisant face aux retombées immédiates.

Lors de la réunion, l’ex Jeremy Calvert de Leah a critiqué son autre ex, Corey Simms, pour ne jamais être allé aux rendez-vous chez le médecin d’Ali. «Je ne donne pas un putain si c’est un rendez-vous de deux minutes, au moins montrez votre présence à votre enfant», dit-il, ajoutant que Simms n’avait aucune excuse. « Corey a un super emploi du temps, il travaille à la maison et il peut décoller quand il le veut. »

La nouvelle saison a commencé immédiatement après l’enregistrement, avec Leah disant que les inquiétudes de Jeremy la mettaient « dans une situation difficile » et qu’elle n’avait jamais prévu d’amener Corey.

Alors que Leah continuait à défendre Corey – en disant qu’ils avaient un arrangement qui fonctionnait pour eux et leur emploi du temps – ses amis étaient du côté de Jeremy. Leah a ensuite admis qu’elle déteste la «confrontation».

MTV / Instagram

Où Leah Messer, Jeremy Calvert et Corey Simms se tiennent maintenant après les retombées de Teen Mom Finale (Exclusif)

Voir l’histoire

Bien que Jeremy ait cru que les retrouvailles étaient «formidables», Leah se sentait mal, Corey n’avait pas du tout pu partager sa version de l’histoire. Les fans, cependant, ont vu la réaction de Corey au moment où il a tweeté avec colère: « Et pour que M. Papa de l’année se moque de ne pas aller aux rendez-vous chez le médecin … combien êtes-vous allé là-bas? »

Calvert a dit à Leah qu’il pensait que les tweets étaient «drôles», mais elle, bien sûr, n’était pas d’accord. «Ce n’est pas drôle», lui dit-elle. « Je veux juste faire ce qu’il y a de mieux pour les enfants. Ce n’est pas que vous vous trompez, mais c’est ce qui a été la routine pour nous. C’est ce qui fonctionne pour nous. »

Les téléspectateurs ont plus tard vu Corey réagir à la situation avec ses amis lors de la première, en disant que le « train dramatique » est venu et a couru « prune sur nous » grâce aux commentaires de Jeremy.

« J’ai été contrarié par ce qui a été dit, mais aussi par le fait que je n’ai pas eu l’occasion de m’expliquer ou de me défendre », a-t-il déclaré. « Ça a juste dépassé mes émotions. On aurait dit que je n’étais pas allé chez le médecin parce que je m’en fichais. Je ne savais pas qu’il savait ce qu’était mon congé. Fils de pute, tu ne sais pas parler de ma merde, c’est ce que je ressens. Ça vient du champ gauche. «

L’heure s’est terminée avec Leah qui a reçu les commentaires de la seule personne qui compte vraiment dans tout cela: Ali.

« Tu veux que papa vienne à plus de vos rendez-vous? » elle a demandé à sa fille, qui a dit, oui, elle a fait.

Instagram

Teen Mom 2 Stars parle de coparenting pendant une pandémie et renvoie les enfants à l’école (exclusif)

Voir l’histoire

TooFab a rencontré Leah avant la première, où elle a révélé que Jeremy et Corey «ne parlent jamais». Elle a ajouté: « nous n’aurons pas [an in-person] retrouvailles cette année, donc c’est une bonne chose à mon avis. «

Elle était cependant reconnaissante que la situation «ait ouvert une ligne de communication que je n’ai jamais eue avec Corey» et Ali aussi.

«Son opinion est la seule qui compte quand il s’agit de qui elle veut à ses rendez-vous et de qui elle se sent le plus à l’aise lors de ses rendez-vous», a déclaré Leah. « La communication a définitivement été meilleure, car elle a pu communiquer cela et aussi apprendre qu’elle ne blessera pas les sentiments des parents en disant quelque chose. »

« Nos sentiments n’ont pas d’importance lorsqu’il s’agit de votre santé et de votre bien-être », a-t-elle ajouté. « Je suis vraiment reconnaissant que cela ait ouvert cette ligne de communication non seulement pour moi et son père, mais pour elle et son père. »

La saison 10 de « Teen Mom 2 » débute le 1er septembre sur MTV.