Le mari d’Elizabeth Potthast Castravet, Andrei Castravet, ne s’est jamais entendu avec ses beaux-parents, en particulier le père d’Elizabeth, Chuck Potthast, et son frère, Charlie Potthast. Dans un épisode récent de 90 Day Fiancé: Happily Ever After, Andrei a presque combattu physiquement Charlie après avoir posé une question de trop sur le passé d’Andrei.

Et lorsque la mère d’Elizabeth, Pamela Putnam, et l’une de ses sœurs, Jenn Davis, se sont présentées dans le pays d’Andrei pour le deuxième mariage du couple en Moldavie, les choses sont devenues encore plus difficiles. Jenn, Chuck et Charlie se sont longuement plaints de la cuisine du pays – et les fans de 90 Day Fiancé n’ont pas perdu de temps à les appeler pour leur comportement.

La famille d’Elizabeth s’est plainte de la nourriture en Moldavie

Dans 90 Day Fiancé: Happily Ever After, la famille d’Elizabeth a commencé à se plaindre de l’Europe de l’Est dès son arrivée à Chisinau. Chuck et Charlie ont demandé si Amazon livrait dans le pays d’origine d’Andrei et ont même suggéré qu’Andrei aurait pu essayer d’utiliser Elizabeth pour quitter la Moldavie et venir aux États-Unis.

Pendant ce temps, Jenn, la sœur la plus franche d’Elizabeth, a immédiatement déclaré qu’elle «souhaitait être en France» lorsqu’elle a salué Andrei et Elizabeth avant leur mariage. Andrei était visiblement mécontent lorsque sa belle-sœur lui a demandé comment il n’était pas devenu «déprimé» en Moldavie et a qualifié l’atmosphère de «sombre».

Plus tard, les proches d’Elizabeth se sont vraiment lâchés lorsqu’ils se sont assis pour le petit-déjeuner dans leur AirBnB. Charlie a qualifié la nourriture en Moldavie de «poubelle», bien qu’elle l’ait félicitée lorsque la mère d’Andrei avait préparé une grande tartine pour accueillir la famille.

Pendant ce temps, Jenn s’est demandé à haute voix si les gens mangeaient de la graisse de porc dans le pays d’origine d’Andrei parce que c’était moins cher.

«C’est de la nourriture paysanne», déclara Chuck, alors que les autres le regardaient en accord.

«Allons chercher de la vraie nourriture», s’exclama Charlie.

Les fans ont qualifié la famille d’Elizabeth de «prétentieuse»

Presque immédiatement, les médias sociaux ont explosé de critiques à l’encontre de la famille d’Elizabeth pour leurs commentaires, de nombreux fans de 90 Day Fiancé les qualifiant de «impolis», «irréfléchis» et «ignorants».

Sur Reddit, une affiche a écrit à propos des plaintes de la famille: «La prétention de toute cette famille est absolument dégoûtante et déplorable.»

Beaucoup d’autres fans pensaient que la famille était inutilement cruelle et incarnait le stéréotype des «vilains Américains» qui méprisaient les autres cultures.

«Se moquer de la culture / de la nourriture d’un pays est méprisable», a écrit un spectateur de 90 Day Fiancé sur le même post Reddit. « Ils devraient avoir honte d’eux-mêmes. »

D’autres ont souligné que la nourriture – qui semblait être composée de croissants et de fruits frais, du moins au petit-déjeuner – avait l’air parfaitement bien. Certains pensaient que le père et les frères et sœurs d’Elizabeth cherchaient juste quelque chose à se plaindre dans un nouvel environnement.

«Ils confirment vraiment tous les stéréotypes américains», a soutenu un Redditor. «Égoïste, arrogant, borné, prétentieux, condescendant, pense que l’Amérique est la meilleure dans tout et que tout le monde est un sale homme des cavernes.

Un autre commentateur a accepté, écrivant: «Ils parlent comme si l’Amérique n’avait pas sa propre part de délices culinaires douteux.»

De nombreux téléspectateurs ont fait valoir qu’ils auraient dû être reconnaissants pour l’hospitalité

En plus de suggérer que les commentaires de la famille d’Elizabeth étaient inappropriés, d’autres fans de Fiancé de 90 jours ont souligné à quel point il était impoli de parler mal des gestes d’accueil et de l’hospitalité de la famille d’Andrei. La mère d’Andrei a accueilli la famille avec un banquet bien préparé de mets et de vin à leur arrivée, et de nombreux téléspectateurs de Fiancé de 90 jours ont pensé qu’ils étaient carrément ingrats.

«Mère Andrrrrei a non seulement organisé tout ce festin, mais elle l’a fait à l’AirB & B – elle devait emballer et transporter toute cette nourriture», a souligné un Redditor.

Une autre affiche a accepté, arguant avec passion: «La famille d’Andrei n’a été rien d’autre que gentille avec eux et a fait des pieds et des mains pour préparer un bon repas pour les accueillir, et ces sacs poubelles ignorants tout simplement chutent partout, insultant leur pays. Ils sont sérieusement les enfants de l’affiche pour les touristes américains de merde. «

Un autre spectateur a souligné que la jeune fille d’Elizabeth et d’Andrei partageait également la culture moldave – ils insultaient donc essentiellement leur nièce et leur petit-enfant.

«Ils savent que c’est aussi la culture d’Eleanor, non?» songea le fan.

D’autres fans encore pensaient que la famille d’Elizabeth pourrait simplement jouer ses «personnages» pour le bien des caméras. Puisque les téléspectateurs ont longtemps spéculé que la famille pourrait essayer d’obtenir leur propre spin-off (comme les familles de Chantel Everett et Pedro Jimeno sur The Family Chantel ou Darcey Silva et Stacey Silva sur Darcey et Stacey), certains pensaient qu’ils pourraient jouer un rôle exagéré pour télé réalité.