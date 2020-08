Les trois premières phases de l’univers cinématographique Marvel (MCU) sont terminées.

La prochaine étape est en production et les fans parlent déjà de ce que pourrait être la future équipe des Avengers en 2030.

La phase 3 du MCU est terminée

Le casting de «Avengers: Endgame» | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Le film MCU 2016 Captain America: Civil War a lancé la phase 3 du MCU. La phase 3 consistait en 11 films qui ont abouti au film le plus rentable de tous les temps, Avengers: Fin de partie.

Dans la phase 3, l’équipe des Avengers comprenait Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Black Widow, Hawkeye, War Machine, Ant-Man, Doctor Strange, Black Panther, Captain Marvel, Spider-Man, Nebula, Falcon, Winter Soldier, et Scarlet Witch.

Avengers: Fin de partie a donné une sortie à Iron Man, Captain America et Black Widow et a ouvert la porte aux nouveaux arrivants pour rejoindre l’ensemble Avengers.

Chaque phase se termine généralement par un mashup Avengers, bien que l’on suppose que les trois prochaines phases du MCU consisteront à mettre l’accent sur plus de films solo et de petits groupes dans des films mashup.

Ce qui vous attend dans la phase 4

CONNEXES: Les fans de MCU pensent avoir découvert la superpuissance cachée de Black Widow

Black Widow de Marvel lancera la phase 4 le 6 novembre 2020. Black Widow devait initialement sortir le 1er mai 2020; cependant, la sortie du film est reportée en raison de la pandémie de Covid-19 en cours. Bien que Black Widow de Scarlett Johansson n’ait pas survécu dans Avengers: Fin de partie, le prochain film solo se déroulera dans un temps antérieur et explorera plus en détail l’arc de l’histoire du personnage.

Plusieurs films à venir présenteront de nouveaux héros et méchants au MCU. Le MCU a une solide expérience en donnant aux personnages leurs propres films solo, puis en liant tous les films individuels avec un film Avengers pour rassembler tous les super-héros.

On pense que Nick Fury recrutera Shang-Chi pour rejoindre les Avengers et que le personnage aura son propre film solo Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Les autres films MCU à venir incluent Thor: Love and Thunder, The Eternals, Captain Marvel 2 et Black Panther 2.

MCU Phase 4 comprendra également plusieurs émissions de télévision qui seront diffusées sur Disney +, notamment The Falcon and the Winter Soldier, She-Hulk, Loki, Ms.Marvel, Moon Knight et WandaVision.

Les fans avides prédisent la future équipe Avengers de MCU Phase 5

Il y a tout un fil Reddit où les fans avides de MCU discutent de leur vision de ce à quoi l’équipe des Avengers pourrait ressembler dans dix ans d’ici 2030. Le premier ensemble Avengers suggéré par les fans dans le fil se compose de Captain America (Falcon) en tant que leader, Black Panther, Nova, Miles Morales, Kamala Khan, She-Hulk et Shang-Chi.

Un autre fan a suggéré l’idée que Captain Marvel soit le chef des Avengers et que les membres de l’équipe soient Spider-Man, Captain America (Sam Wilson), Spider-Man (Miles Morales), Scarlet Witch, Doctor Strange et Black Panther. D’autres fans ont exprimé leur soutien à cette future équipe potentielle.

Alors que de nombreux fans ont suggéré différentes variantes d’équipes futures, la plupart des suggestions incorporaient des héros qui font actuellement partie du MCU. Un fan a rappelé à tout le monde que cela ne faisait même pas 10 ans depuis la première du premier film Avengers, beaucoup de choses pourraient se passer entre maintenant et 2030, il pourrait y avoir un tout nouvel ensemble de héros d’ici là.

Avengers 5 n’est pas encore prévu pour la phase 4, il faudra donc peut-être un certain temps avant de voir le prochain mashup de héros pour une future équipe Avengers.

Beaucoup de choses pourraient arriver à l’équipe des Avengers au cours de la prochaine décennie. Après tout, toute la durée du MCU a jusqu’à présent eu lieu en seulement 12 ans. La première phase a commencé en 2008 et tant de choses ont changé depuis les débuts du MCU.