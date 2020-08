Des rumeurs de rupture ont suivi Becca Kufrin et Garrett Yrigoyen tout l’été. Alors que E! News a rapporté que le couple avait rompu, ni Kufrin ni Yrigoyen n’avaient confirmé publiquement une rupture. Cela n’a pas empêché les fans de The Bachelorette de spéculer, et une majorité semble convaincue que Kufrin et Yrigoyen sont séparés même si les deux n’ont pas publié de déclaration.

Les deux avaient des points de vue contradictoires

Le 4 juin, Yrigoyen a publié un post Instagram «Thin Blue Line» pour soutenir les forces de l’ordre au sein du mouvement Black Lives Matter. Kufrin a déclaré qu’elle ne partageait pas les mêmes points de vue que lui, et dans un podcast Bachelor Happy Hour le 16 juin, elle a admis qu’elle ne savait pas où en était les choses avec Yrigoyen.

«Je veux dire à nos auditeurs là-bas – parce que je suis sûr que beaucoup l’entendront et s’interrogeront, demanderont et auront des opinions – pour ceux qui sont curieux de connaître ma relation avec Garrett à ce stade, tout ce que je peux dire pour le moment, c’est Je ne sais pas… je ne peux rien donner de plus. C’est quelque chose sur lequel nous essayons de travailler, de discuter et de travailler à la maison en ce moment et c’est là que le travail restera et c’est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux à ce stade. »

Voir ce post sur Instagram J’ai été assez déchiré la semaine dernière sur tout ce qui se passe. J’ai écouté, appris, aidé, soutenu et grandi. Avec tant d’amis et de membres de la famille dans les forces de l’ordre, je ne pouvais pas rester assis et ne pas les soutenir, ainsi que les centaines de milliers d’hommes et de femmes de toutes races qui représentent également cette ligne bleue mince. Il est important pour moi de reconnaître ceux qui se tiennent dans l’écart et qui mettent leur vie en jeu chaque jour pour des humains de race et d’ethnie différentes, y compris ceux qui les détestent. La Thin Blue Line représente chaque agent protégeant les manifestants, les propriétés et les entreprises tout en étant menacé, attaqué, abattu, touché par des véhicules et d’autres formes de brutalité. Il y a eu plus de 300 blessés, abattus ou tués en une semaine seulement. Ils subissent les conséquences d’un acte qu’ils n’ont pas commis. Ils continuent à faire des heures supplémentaires loin de leurs familles, gardent le silence tout en étant menacés, haïs et agressés. Nous ne pouvons pas juger un groupe entier de personnes par les actions de quelques-uns. Nous ne pouvons pas juger les manifestants pacifiques par les actions des quelques manifestants violents, et nous ne pouvons certainement pas juger tous les flics par les actions de quelques mauvais. Rappelez-vous quand ils apposent le badge, ils sont toujours humains, avec une émotion brute, plus ils font face à la brutalité, plus ils deviennent nerveux, ils font des erreurs, ils ont de la compassion, et peu importe à quel point ils sont traités ou ce qui est négatif. pour eux, ils se présentent toujours pour nous quand nous en avons besoin! Souvenez-vous de ces hommes et femmes qui détiennent cette Thin Blue Line; des étrangers, des amis, de la famille, des voisins ou vos ennemis. Ils seront toujours là pour nous protéger, quoi qu’il arrive! #thinblueline #antiracisme #antibrutalité Un post partagé par Garrett Yrigoyen (@gy_yrigoyen) le 4 juin 2020 à 12h33 PDT

E! News rapporte que Becca Kufrin et Garrett Yrigoyen ont rompu

Sur la base de leur activité sur les réseaux sociaux, Kufrin et Yrigoyen ont passé plusieurs semaines à part, et au début du mois d’août, E! News a publié un rapport selon lequel les deux se sont séparés.

« » Becca est toujours très contrariée par les commentaires de Garrett et la controverse qui l’entoure « , dit l’initié, ajoutant: » Leurs modes de vie ne correspondent plus. Garrett veut des choses différentes et ils ont réalisé qu’ils n’étaient plus compatibles. » Le couple, qui a déménagé à Carlsbad, en Californie l’année dernière, «vit actuellement séparément». La source explique: «Garrett fait un voyage en sac à dos dans la nature avec ses copains et prend du temps pour lui-même. Ils essaient de rester discrets parce qu’ils travaillent toujours sur les choses, mais la relation est définitivement terminée. »

Les fans pensent que Becca Kufrin est célibataire

Sur la base du manque d’activité sur les réseaux sociaux entre les deux et de quelques commentaires très révélateurs, les fans ont rassemblé des preuves pour prouver que Kufrin et Yrigoyen se sont séparés. Après que Kufrin a publié une photo sur son histoire Instagram d’une serrure qu’elle a elle-même installée, les fans sont certains que Kufrin a déménagé chez elle.

«Ils l’ont reconnu. Becca a dit qu’elle devait emménager avec sa mère pendant un moment, car «vous le savez tous déjà», et Garrett a récemment répertorié ses personnes les plus importantes dans une histoire ou un message, et Becca n’en faisait pas partie. Ce sont de petites choses, mais les gens qui sont fiancés n’auraient pas fait cela, donc pour moi, cela le reconnaît », a écrit un utilisateur de Reddit.

«Je pense qu’il s’agit davantage du fait qu’elle vit dans un nouvel endroit. On a supposé qu’elle était dans un AirBnB, mais l’installation d’une serrure signifie probablement qu’elle y vit de manière permanente. Et ce n’est pas le même endroit où elle vivait avec Garrett », a écrit un autre utilisateur de Reddit.