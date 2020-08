Les stars de 90 Day Fiancé, Syngin Colchester et Tania Maduro, semblaient toujours avoir des défis dans leur relation. Mais lors de la cinquième saison de 90 Day Fiancé: Happily Ever After de TLC, leurs problèmes – des habitudes de consommation de Syngin aux projets pour les futurs enfants et le mécontentement de Tania à l’égard des ambitions de son mari dans la vie – semblaient avoir atteint leur paroxysme.

Dans un épisode récent de 90 Day Fiancé: Happily Ever After, Tania et Syngin se sont battus massivement au sujet de leurs projets pour l’avenir et du manque de direction de Syngin, devant la famille de Syngin dans son pays d’origine, l’Afrique du Sud. Et quand Tania s’est exclamée que son mari n’avait fini aux États-Unis qu’à cause d’elle, les fans de 90 Day Fiancé ont immédiatement explosé sur les réseaux sociaux.

Syngin Colchester et Tania Maduro | Syngin Colchester via Instagram

Syngin et Tania se sont battus massivement devant la famille de Syngin le 90 Day Fiancé

Lors d’un récent épisode de Fiancé de 90 jours, Syngin et Tania se sont assis pour un barbecue sud-africain avec les frères et sœurs de Syngin, Dylan et Charys Colchester, ainsi que ses parents. Mais les choses n’ont pas été vraiment détendues pendant le dîner. En fait, ils ont été carrément chauffés.

Les commentaires de Syngin sur l’achat éventuel d’un terrain en Afrique du Sud au lieu de retourner aux États-Unis, ainsi que sur les désaccords du couple sur les futurs enfants, ont déclenché Tania. Tania a accusé son mari de manquer de direction, de motivation et d’ambition. Les deux hommes se sont criés dessus alors que leur famille regardait.

Après la dispute, Tania se demanda à haute voix si elle devait même rester mariée à Syngin. Pendant ce temps, Syngin a dit à ses parents: «Je ne vais pas me marier si c’est comme ça.»

Charmain, la mère de Syngin, a déclaré aux producteurs de Fiancé de 90 jours qu’elle comprenait d’où venait sa belle-fille. Pourtant, elle pensait que Tania était allée trop loin dans la dispute.

«Je comprends le point de vue de Tania», a déclaré Charmain. «Vous voyez, une femme veut qu’un homme soit un peu plus stable. Mais encore une fois, j’ai senti qu’elle poussait un peu trop loin.

Dylan et Charys ont également déclaré qu’ils étaient «assez surpris» par la vive dispute entre Syngin et Tania.

«C’est peut-être ce qui se passe à huis clos», se demanda Charys à haute voix, ajoutant qu’elle craignait que son mariage ne se termine ainsi.

Tania a souligné que Syngin était venue aux États-Unis «à cause d’elle»

Syngin trouva Tania dans la chambre et essaya de parler, mais la conversation se réchauffa rapidement.

« Dieu nous en garde si, oh, allons enfin nous installer et faire des plans pour notre futur putain », sèchement Tania. « Dieu m’en garde, je veux que vous essayiez réellement. »

Syngin a souligné qu’il avait quitté l’Afrique du Sud pour rejoindre Tania, mais qu’il avait toujours un «esprit libre».

«Comment diable pensez-vous que je suis arrivé aussi loin dans la vie?» a souligné la star de 90 Day Fiancé.

Tania répondit sèchement: «Vous êtes arrivé en Amérique à cause de moi. Vous ne l’avez pas fait de votre propre chef. »

«Vous pensez que je voulais venir en Amérique?» Syngin riposta durement. «Vous vous sentez gros torse parce que vous m’avez amené en Amérique?»

Enfin, le couple a mis fin à leur dispute pour le moment – mais il était clair que ce serait un problème permanent entre les deux.

Certains fans ont repoussé la déclaration de Tania

Immédiatement, des fans de 90 Day Fiancé se sont rendus à Reddit pour critiquer la déclaration de Tania après le combat devant la famille de Syngin, arguant que c’était en dessous de la ceinture.

«Quand Tania a dit à Syngin qu’il était arrivé aux États-Unis à cause d’elle et qu’il a dit qu’il ne voulait même pas y être, cela m’a rendu heureux», a souligné un utilisateur de Reddit. « C’est une sorte de chose foutue à dire même si vous vous battez. »

De nombreux Redditors ont accepté, arguant que certains des Américains sur 90 Day Fiancé semblaient penser qu’ils rendaient service à leurs partenaires en les amenant aux États-Unis avec un visa K-1.

«Tania a la mentalité que l’Amérique est le meilleur pays, haut la main, et que Syngin a même de la chance d’y être allé», a écrit un fan. «Je pense que beaucoup de fiancés américains croient que, même lorsque leurs partenaires sont de bons pays, ils ont de bonnes vies.»

Un autre téléspectateur a écrit de la même manière: «Je n’ai jamais eu l’impression que Syngin mourait même d’envie de venir en Amérique. On dirait qu’il appréciait très bien sa vie en [South Africa]. »

D’autres téléspectateurs pensaient que Syngin et Tania n’étaient pas un couple compatible

Certains fans de 90 Day Fiancé ont consulté le même article de Reddit pour affirmer que Tania et Syngin pourraient ne pas être du tout une paire compatible.

«Elle m’a conduit NUTS pendant ce dîner avec sa famille», a écrit un commentateur à propos de Tania. «Ces deux-là semblent n’avoir même pas la moindre once de bonheur ensemble.»

D’autres fans étaient d’accord avec les préoccupations de Tania concernant l’éthique de travail de Syngin, mais pas avec son comportement lors du dîner familial.

« Syngin est paresseuse comme l’enfer et je pense que dans une certaine mesure, elle a des préoccupations légitimes », a admis un utilisateur de Reddit, « mais BON DIEU, elle n’a absolument aucun respect pour son propre partenaire. »

Un autre utilisateur a accepté, écrivant: «Je ne le défends pas, il semble floconneux. Mais ils ne semblent vraiment pas heureux du tout, et s’il ne veut pas être aux États-Unis, cela ne fonctionnera jamais. «

Plusieurs fans ont fait valoir que, si Tania et Syngin ne pouvaient même pas s’entendre sur le pays dans lequel ils voulaient vivre, leur relation dans son ensemble ne fonctionnerait probablement pas.