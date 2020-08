James Harris de Million Dollar Listing Los Angeles apprend que l’un de ses clients a perdu sa maison à cause des incendies de . en Californie.

James Harris | Nicole Weingart / Bravo / Banque de photos NBCU

Harris et l’avocat du vendeur se rendent sur le site de la propriété, stupéfiés par l’ampleur des destructions dont ils sont sur le point d’être témoins. «Oh regarde, chaque route est fermée», observe Harris dans un extrait. Il remarque à quel point la région ressemble à la fin du monde.

«Je viens d’entendre qu’un eucalyptus a volé à 9 mètres dans les airs et a heurté une ligne électrique et c’est ainsi que le feu a commencé», a-t-il révélé. Harris et l’avocat espèrent se rendre sur la propriété pour évaluer les dégâts.

Les incendies ne sont pas une question de «si» mais de «quand»

«Notre client est un développeur avec lequel nous avons travaillé dans le passé», déclare Harris dans un confessionnal. « C’était censé être une liste de lots standard, mais nous devons comprendre le plus rapidement possible ce à quoi nous avons affaire. »

Il atteint la propriété de son client et les dégâts sont considérables. Une structure est toujours en place mais il est clair que la maison est inhabitable. «Oh mon Dieu», entend Harris commenter alors qu’il passe devant les restes calcinés. «C’est absolument fou. Brûlé jusqu’au sol.

CONNEXES: «Inscription à un million de dollars»: Fredrik Eklund considère que James Harris est l’une de ses «plus grandes inspirations» cette année

«Vivre ces incendies est malheureusement devenu une normalité», admet Harris dans un confessionnal. «Ce n’est vraiment pas« si », c’est une question de« quand ». Parce que vous ne savez pas où ils vont arriver. À quel point ils vont être mauvais et à quelle vitesse ils vont être étouffés. C’est une pensée vraiment effrayante. » Harris est entendu dire qu’il ne peut pas croire que cela se produit.

D’autres Bravolebs ont traité des incendies en Californie

Camille Grammer de The Real Housewives of Beverly Hills a perdu sa maison dans les incendies de Malibu, ce qui a été documenté dans l’émission. «Je ne suis pas sûre de ce qui va se passer», a-t-elle déclaré à Page Six. «C’était un cauchemar. «Ils doivent faire la démonstration des débris toxiques parce que la maison a brûlé de haut en bas. Et ils doivent retirer tout ce qui est toxique de la maison, puis ils doivent faire une démonstration du reste et recommencer à zéro. Ce sera donc un long processus, mais j’ai une maison dans laquelle je déménagerai dans les prochaines semaines, mais qui ne cesse d’être repoussée. Toutes les deux semaines, je me dis: «Est-ce que je déménage? Non! Je suis encore en train de rénover! »»

Madison Hildebrand de Million Dollar Listing Los Angeles a dû évacuer sa propriété de Malibu. Sa maison a subi des dommages, mais pas dans la même mesure que Grammer. «Ma maison est considérée comme l’une des rares chanceuses, néanmoins, elle ressemble à une zone de guerre et sent comme une zone de guerre», a-t-il partagé sur Instagram.

CONNEXES: Pourquoi les fans de «RHOBH» espèrent-ils que Camille Grammer revient pour la saison 10

«Notre communauté est si forte, et j’ai été tellement impressionné par la plupart des gens, la générosité, l’amour et le soutien», a-t-il poursuivi. «Mon équipe a été incroyable en plaçant les familles dans leurs nouveaux foyers temporaires et en étant très reconnaissante de leur ténacité et de leur soutien pendant cette période!»

Denise Richards de RHOBH a également évacué sa maison de Malibu, qui avait été endommagée par la fumée. «Je ne sais pas comment ils ont éteint ces incendies. Regardez à quelle vitesse ils ont bougé », a-t-elle dit à son mari alors qu’ils traversaient la région en voiture. « Je ne peux pas croire à quel point ce putain de roi a brûlé. »