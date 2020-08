Lili Reinhart s’est sentie «vraiment insécurisée» en faisant une scène de sous-vêtements sur «Riverdale».

L’actrice a dû se déshabiller pour sa lingerie pour une scène et elle a admis que cela la faisait se sentir vraiment mal dans sa peau, mais elle l’a finalement fait parce qu’elle voulait soutenir ceux qui « ressentent le besoin de regarder d’une certaine manière ».

Elle a dit: « Je n’ai pas le corps de la fille CW – taille minuscule, jambes jolies, maigres, petites, minuscules. J’ai dû faire une scène de soutien-gorge et de sous-vêtements cette dernière saison et je me sentais vraiment en insécurité. Je Je ne voulais vraiment, vraiment pas le faire. Je ne l’ai dit à personne. Je n’ai pas été obligé de le faire. Je l’ai fait parce que c’était mon travail. Mais je me sentais mal de le faire. Je l’ai vraiment fait. Et c’est là que ça se complique. Je ne peux pas prêcher la positivité corporelle si je ne la pratique pas. Donc même si je ne me sens pas étonnant à propos de mon corps, j’ai senti qu’il était important pour moi de faire la scène de toute façon dans mon soutien-gorge et sous-vêtements pour que les gens puissent voir mon corps tel qu’il était. Je l’ai fait pour les gens qui ont envie de regarder d’une certaine façon. »

Et l’actrice de 23 ans pense qu’Instagram est à blâmer pour les perceptions négatives que les gens ont d’eux-mêmes, car les photos sont si fortement modifiées.

S’adressant au journal Los Angeles Times, elle a ajouté: « Vous allez sur Instagram, et je me dis: ‘Oh, regardez, tous ces gens avec ces corps magnifiquement toniques’ et ensuite allez à la plage – est-ce que quelqu’un sur la plage le monde réel ressemble à ça? Je ne vois personne qui ressemble à ça. Les défilés Instagram et Victoria’s Secret ne sont pas une représentation de ce à quoi les gens ressemblent dans la vraie vie. «