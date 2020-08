« Le message aux enfants disparus et à leurs familles est que nous n’arrêterons jamais de vous chercher. »

Les maréchaux américains en Géorgie ont secouru plus de deux douzaines d’enfants en danger.

Les officiers à la tête de l’opération multi-agences « Operation Not Forgotten » ont annoncé jeudi avoir sauvé 26 enfants et établi le lieu sûr pour 13 autres.

Les victimes étaient âgées de trois à 17 ans.

Collection YouTube / Everett

La star de Harry Potter, Jessie Cave, révèle qu’elle a été violée par un entraîneur de tennis à 14 ans

Voir l’histoire

L’opération de deux semaines a également arrêté neuf personnes accusées de trafic sexuel, d’enlèvement parental et de violations enregistrées de délinquants sexuels.

« Le message aux enfants disparus et à leurs familles est que nous ne cesserons jamais de vous chercher », a déclaré le directeur du Service des maréchaux, Donald Washington, dans un communiqué.

Il a déclaré que les enfants disparus étaient considérés comme l’un des cas de rétablissement les plus à risque et les plus difficiles de la région, sur la base de facteurs à haut risque tels que la victimisation du trafic sexuel d’enfants, l’exploitation des enfants, les abus sexuels, les violences physiques et problèmes de santé mentale.

En plus des sauvetages, les enquêteurs de l’USMS avaient personnellement assuré l’emplacement, la sécurité et le bien-être de 13 enfants, suite aux demandes des parties concernées.

Facebook

Une fillette de 11 ans qui a joué dans une vidéo anti-armes tuée en voiture par tir

Voir l’histoire

En 2015, la loi sur la justice pour les victimes de la traite a renforcé les pouvoirs des maréchaux américains pour aider les forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales à retrouver les enfants disparus, en danger ou enlevés, qu’il s’agisse d’un fugitif ou d’un délinquant sexuel.

Peu de temps après, il a créé son Unité des enfants disparus pour superviser et mettre en œuvre ses nouveaux pouvoirs.

L’année dernière, l’USMS a aidé à récupérer 295 enfants disparus.

« Lorsque nous traquons des fugitifs, c’est un bon sentiment de savoir que nous mettons le méchant derrière les barreaux. Mais ce sentiment d’accomplissement n’est rien comparé à la recherche d’un enfant disparu », a déclaré Darby Kirby, chef de l’unité des enfants disparus.

«Il est difficile d’exprimer ce que nous ressentons lorsque nous sauvons un enfant disparu, mais je peux vous dire que cette opération a eu un impact sur chacun d’entre nous ici. Nous travaillons pour les protéger et leur apporter l’aide dont ils ont besoin.

Vous avez une histoire ou une astuce pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.

Twitter

Le shérif de la Floride avertit les parents de rechercher ces 15 applications sur les téléphones pour enfants

Voir l’histoire