Bien que le groupe Damon sache s’amuser, un groupe d’invités de la charte de la Méditerranée sous le pont avait les mâchoires de producteurs par terre.

La productrice exécutive Nadine Rajabi a rappelé la quantité de vodka consommée par le groupe de Kenny Novotny. Novotny était l’invité infâme qui a demandé «pas d’oignons» dans sa nourriture, mais le chef Adam Glick a insisté pour infuser ses plats avec des oignons exprès.

«Certaines personnes que vous aimez, comment boivent-elles encore et comment sont-elles encore éveillées», a demandé Rajabi lors du spectacle After Deck Med. « Comme si je ne savais pas vraiment. »

Le groupe de Kenny Novotny a traversé plus de 20 bouteilles de vodka

« Je pense que c’était la saison 1 et 2 quand Kenny est arrivé, je veux dire, ils ont traversé … Je veux dire que je ne peux même pas vous dire combien de vodka ils ont traversé », se souvient Rajabi. « Je n’ai jamais rien vu de tel. »

Les caméras flashback sur la saison 2 et la débauche ivre. «Wes», dit Hannah Ferrier au maître d’équipage Wesley Walton. «Je pourrais avoir besoin de passer dans un magasin d’alcools. Je pensais que 20 bouteilles de vodka suffiraient. Walton eut l’air abasourdi et demanda des éclaircissements.

Novotny reçoit souvent des tweets de fans lorsque ses épisodes sont rediffusés sur Bravo. «Merci pour les gentils mots, vous pouvez rire ou pleurer. Je regardais mes amis profiter d’une fois dans une vie [experience] être moche », a-t-il répondu à un fan de Under Deck Med sur Twitter.

Les producteurs disent qu’ils ont tout vu

« Nous avons tout vu avec des invités ivres », a déclaré Rajabi. «Des gens qui s’endorment sur les toilettes, qui était la saison 2 de Sirocco, à la saison dernière, quelqu’un avait le mal de mer mais il buvait. Alors ils ont vomi sur l’un de nos caméraman.

Le groupe d’hommes du Michigan qui aime s’amuser a fini par être dépassé au brunch. Un invité s’est promené sur le côté du bateau et a vomi, frappant un caméraman qui était juste en dessous. Une autre caméra a capturé l’expression inestimable du caméraman.

L’un des invités de la fête de Damon a trébuché après avoir bu quelques verres de trop, a laissé tomber sa flûte à champagne et elle lui a coupé la main. Bosun Malia White a déclaré que l’invitée lui avait dit qu’elle n’avait pas vraiment bu. « Je me suis dit: » Oh non, je vais vous offrir un gobelet quand vous commencerez à boire « , dit White en riant.

L’invité blessée était dans l’émission l’année dernière, mais elle était avec le groupe «La Reine de Versailles». Rajabi a déclaré que les deux groupes avaient des amis en commun et vivaient près l’un de l’autre en Floride.

Les dames «nues» étaient aussi mémorables

Les invités ivres ne sont pas les seuls groupes à garder les producteurs sur leurs gardes. «Nadine et moi étions là pour ce que l’on a appelé les dames folles», a raconté Josh Brown, vice-président de la production actuelle. «Qui, vous savez, nous en avons entendu parler, nous avons pensé, oh un gentil groupe du sud.

«De toute évidence, ils se sont avérés très différents», a ajouté Brown. C’était le premier groupe d’invités de la saison 3. Ils sont montés à bord du yacht et ont demandé un bol de noix mélangées, mais Ferrier n’a pas livré assez vite. Ils se plaignaient des noix, devenant de plus en plus impatients. Plus tard, ils se sont plaints de la nourriture. Un invité a dit: « Je suis désolé, mon chien mange de la nourriture comme celle-ci. »

«C’est donc très amusant de voir comment les gens s’engagent», a déclaré Brown. «Ils arrivent en vacances. Comme différentes personnes viennent en vacances de différentes manières. Certaines personnes arrivent dur comme boire en chemin et sont prêtes à partir.