Les sœurs Delevingne lancent leur propre prosecco.

Les frères et sœurs modèles – Cara, Poppy et Chloe Delevingne – lancent leurs propres deux proseccos – le Della Vite Prosecco Superiore et le Della Vite Prosecco Treviso – et ils ont révélé que c’était une affaire naturelle pour eux parce que le prosecco fait partie du «rituel» de leurs frères et sœurs et une partie de leurs «souvenirs de toute une vie».

Cara a déclaré: « Nous avons passé quatre mois à rechercher le vignoble parfait pour nous aligner sur notre vision et nous sommes très fiers d’avoir créé deux Proseccos exceptionnels qui sont à la fois produits de manière durable et certifiés à 100% végétaliens. »

Tandis que Poppy a ajouté: «Nous avons toujours parlé de démarrer une entreprise ensemble, mais nous étions impatients de trouver quelque chose que nous pourrions tous vraiment soutenir et qui était tout aussi significatif pour chacun de nous.

«Le prosecco a toujours été notre rituel, où que nous soyons dans notre vie, les rires et les souvenirs de toute une vie ont été créés sur des verres froids de Prosecco, donc c’était la solution idéale pour nous. quelque chose d’authentique et d’esprit. »

Et la sœur aînée Chloé a promis que le prosecco «élèvera» une occasion.

Chloé a partagé: «Le Prosecco est informel, spontané et exempt de rituels et de règles, il était donc important pour nous de travailler en étroite collaboration avec la famille Biasiotto pendant les deux ans du processus pour créer des vins qui représentent cela. Nos Proseccos sont extrêmement délicieux en saveur, légers en couleur avec des bulles crémeuses et lisses et rehaussera chaque occasion, quelle que soit sa taille. «