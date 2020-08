La meilleure soirée de compétition que nous ayons vue de toute la saison et seuls cinq d’entre eux avanceront – combien de chagrin l’Amérique peut-elle supporter en ce moment?

Fait « L’Amérique a du talent » manquer de Simon Cowell déjà des amis? Après deux guest stars au cours des deux dernières semaines, il n’y avait même pas de quatrième juge à l’estrade cette semaine.

Au lieu de cela, ils ont changé la disposition des sièges pour les trois juges restants, créant un look visuel plus permanent pour cette configuration. En d’autres termes, ils ne pensent plus que Simon pourrait revenir à tout moment, donc ça ne sert à rien de faire semblant.

Ce soir, le Golden Buzzer joue à la fois pour Cowell et Heidi Klum, le premier lui donnant un amour dur. Eh bien, d’abord ils lui ont souhaité bonne chance après leur performance. Puis, après un moment, aded, « » Lisez le manuel avant de monter sur un scooter, s’il vous plaît! «

Cowell s’est cassé le dos en essayant un vélo électrique sur sa propriété et a dû subir cinq heures de chirurgie. Depuis, il est rentré chez lui en convalescence. Bien qu’il ait suggéré son intention de revenir d’ici la finale de la saison, ils le prennent semaine par semaine à ce stade. Et il semble qu’ils ne planifient plus son retour, mais l’espèrent peut-être simplement.

En ce qui concerne le spectacle lui-même, ces onze actes sont pleins de talent et prêts à se battre pour le vote américain. habituellement Howie Mandel est enclin à la mélodramatique et à l’exagération, mais il avait exactement raison de dire que c’était la meilleure soirée de talents de toute la saison.

Nous aurions été heureux de voir plus de la moitié de ces actes avancer, même si cela signifiait en perdre d’autres qui l’ont déjà fait.

Des chanteurs incroyablement doués et uniques à quelques équipes de danse vraiment fortes, en passant par des histoires de lutte plus touchantes que nous ne pouvons en secouer un mouchoir, « AGT » vient d’offrir une nuit de divertissement à couper le souffle et nous ne voulons pas en voir six. les actes vont.

Deux ou trois d’entre eux, oui. Ils peuvent prendre la route. Mais les autres méritent tous leur chance.

Ce soir, seuls cinq des onze actes passeront au tour suivant. Attention, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Heidi Klum, Howie Mandel et Sofia Vergara. Mais je serai peut-être plus gentil aussi. Peut être.

Et juste pour le plaisir, je vais les classer du pire au premier pour voir comment mes favoris font et si vous avez bien fait les choses ou non (c’est-à-dire d’accord avec moi).

Annie Jones

(chanteuse) Nous sommes très heureux qu’Annie ait pu vivre son rêve de Poudlard, mais ce n’était tout simplement pas à la hauteur pour réussir dans cette compétition. Soudain, elle ressemblait à une jeune talentueuse lors d’un concours de talents à l’école, avec quelques mauvaises notes tout au long mais une énergie amusante. Ses mouvements sur scène étaient à peu près au même niveau, et ce n’est tout simplement pas le calibre que la plupart des enfants apportent à ce stade. Elle n’est tout simplement pas encore prête, mais nous avons vu des lueurs de l’interprète qu’elle pourrait devenir à mesure qu’elle mûrit en un matériau comme celui-ci.

Usama Siddiquee

(humoriste) Les envois misogynes les plus énervés auraient peut-être fonctionné avec un public entièrement dans votre coin, mais c’est l’ère de Covid, donc Usama n’avait pas ce luxe. En tant que tels, les silences gênants ne faisaient que grandir et Heidi avait juste l’air mal à l’aise quand il la distinguait. Écoutez, ce n’était pas un set terrible, mais ce n’était pas non plus aussi fort qu’il le fallait à ce stade de la compétition. Il semblait un peu secoué par le manque d’audience, et nous ne sommes tout simplement pas sûrs que le matériel résonne comme il aurait pu le souhaiter.

Brise-os

(contorsionnistes) Pour une raison quelconque, ce n’était pas aussi convaincant à regarder que la dernière fois que ces trois artistes se sont produits. Certains des trucs que nous avions vus auparavant et certains ont été trop faits dans cette seule routine. De plus, les rebondissements dramatiques ne semblaient tout simplement pas aussi choquants ou bien exécutés. Thye avait besoin de l’intensifier cette fois et ils ne l’ont pas fait.

Famille Dance Town

(danseurs) Il s’avère que vous pouvez danser avec un masque. DTF a fait une déclaration audacieuse visuellement, mais leurs masques étaient visuellement élégants et cela a en fait ajouté au drame de leur performance. C’était une chorégraphie vraiment fantastique, mettant en valeur leur style latin, montrant leurs danseurs superstars et faisant bouger les choses tout au long. Nous aurions aimé quelques autres moments sensationnels car cela commençait à être un peu long, mais c’était une façon amusante et énergique de commencer la série.

Max Major

(mentaliste) Même s’il a tiré le rideau en arrière pour révéler comment il a monté celui-ci, il était toujours puissant de voir tous ces dessins de soleils sur les écrans du public « AGT » éparpillés dans le studio. «Même dans ce monde virtuel, nous sommes tous connectés», a déclaré Max, et c’est un message si important. Quant à son numéro, il a pris un peu de vent en révélant comment il l’a réussi, mais nous avons quand même apprécié le tour. Sa présence sur scène pourrait utiliser un peu de punch, mais il a néanmoins réussi un acte convaincant.

Alan Silva

(voltigeur) Nous souhaitons qu’il soit un peu plus fluide entre ses cascades, et qu’il ne répète pas certaines de celles que nous avons déjà vues – ou il a fait plus de variance en l’air – mais Alan ne reste pas seulement une source d’inspiration pour quiconque faire face à l’adversité dans la vie, mais pour quiconque a peur de sortir des attentes et de réaliser ses rêves. La cascade qui lui a brisé le cou était une finale cool et la goutte de mort était très cool, mais était-ce suffisant? Nous n’en sommes pas si sûrs.

TOP 5

Nolan Neal

(chanteur) C’était une bonne chanson originale forte mais nous soupçonnons que nous avons eu la version raccourcie, ce qui ne lui a pas vraiment rendu service. Nolan continue d’avoir beaucoup de passion et d’émotion dans sa voix, ce qui crée une connexion, mais ce n’était pas aussi fort que sa première sortie. Il a travaillé dans un gémissement pour nous rappeler ce que sa voix peut faire, mais ce n’était qu’une lueur. Nous pensons qu’il aurait dû montrer un peu plus pour mieux se démarquer ici.

GAUFRE. Équipage

(danseurs) Si vous n’allez pas avoir une routine parfaite, ces gars-là vous ont livré ce que vous voulez. Il est devenu plus fort au fur et à mesure que ce groove final était juste magique. Il y a une telle énergie cinétique dans leur façon de bouger et tant de vie et de joie dans leur danse, que vous vous retrouvez capable de pardonner des moments un peu sauvages et manquant de contrôle. Precious serait bien, mais avec une utilisation aussi intelligente de leur environnement, la valeur du divertissement ne faiblit jamais pour que nous puissions la laisser glisser.

Sheldon Riley

(chanteur) Artiste à deux reprises, Sheldon est autant sur sa présentation visuelle unique que sur sa voix. Et les deux sont plutôt stellaires. Ce morceau a commencé avec une qualité obsédante qui n’a jamais tout à fait glissé dans l’ennui et a fait son chemin vers des voix envoûtantes. C’est un véritable artiste qui pourrait s’approprier n’importe quelle scène avec un style visuel aussi éclectique que Boy George et une voix aussi riche que George Michael.

Malik DOPE

(batteur) Nous n’avons jamais rien vu de tel et nous ne l’oublierons pas de sitôt. Malik a transformé le tambour en une expérience corporelle complète, une forme d’art avec de la danse, des acrobaties, de la jonglerie et des percussions incroyables sur scène sur une myriade de tambours. C’est un acte à part entière et pas seulement parce qu’il est un batteur incroyable, mais parce qu’il a la vision de faire de la batterie la pièce maîtresse … une pièce maîtresse. Et il fonctionne!

Cristina Rae

(chanteur) Quelle performance vocale incroyablement contrôlée et intentionnelle. Cristina est si familière et en contrôle de son instrument qu’elle pourrait faire résonner chaque note avec puissance et but. Cette chanson est tellement surjouée dans des émissions comme celle-ci, mais Cristina a quand même réussi à la rendre fraîche et excitante. Elle est vraiment un buzzer d’or digne et un talent étonnant.

PRÉDICTIONS

Celui qui a divisé les actes pour ce tour de la compétition a vraiment gâché parce qu’ils ont empilé le pouvoir ce troisième tour. Pour la première fois, il y a plus d’une demi-douzaine d’actes que nous aurions bien pu voir avancer.

En fait, nous sommes tellement impressionnés par le talent que nous pensons que ce soir pourrait résulter davantage des histoires personnelles de difficultés et de luttes que beaucoup de ces candidats ont partagées. « AGT » a toujours été autant sur l’artiste que sur la performance.

Cela dit, nous nous sentons toujours assez bien dans notre Top 5. Le seul dont nous ne sommes pas sûrs qu’il se connectera aussi fortement est Malik DOPE, simplement parce que la batterie est un talent si singulier qu’il est plus difficile de juger et d’apprécier à une si grande échelle lorsque par rapport aux chanteurs, aux danseurs et aux plats plus traditionnels.

Et oui, nous pensons que trois chanteurs avanceront, mais ils viennent tous avec des voix fortes et des histoires encore plus fortes. Nolan Neal est le plus faible des trois, il est donc possible qu’il soit devancé par Alan Silva ou Max Major.

Alan a une autre histoire touchante, mais encore une fois, le sien est un talent et un acte très singuliers qui peuvent ne pas résonner aussi largement. Et donc, notre dernière prédiction sera que l’ensemble de notre Top 5 passe. Peut-être que les juges devront décider entre Malik et Alan à la fin.

À quel point serons-nous tous heureux?

Nous découvrirons ce que vous ferez si vous faites les choses correctement alors que « America’s Got Talent » se poursuit mercredi soir à 20 heures. ET sur NBC.

