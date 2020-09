Le prince Harry a grandi aux yeux du public, un membre bien-aimé de la famille royale. Cependant, ces dernières années, il est passé du statut de «fun» royal à une figure de division extrême.

Son mariage avec Meghan, la duchesse de Sussex a lancé une croisade implacable contre les tabloïds qui se poursuit à ce jour. Bien que le royal ait de nombreux sympathisants, il est clair que sa popularité est loin d’être ce qu’elle était autrefois – en particulier à la lumière de sa récente sortie de son statut royal supérieur.

Pourtant, certains rapports affirment que le prince Harry vient honnêtement de sa haine de la presse tabloïd, puisque sa mère, feu la princesse Diana, avait également une relation problématique avec les médias.

Le va-et-vient de la princesse Diana avec la presse

Diana princesse de Galles

La princesse Diana était l’une des figures royales les plus appréciées de tous les temps. Connue sous le nom de «Princesse du peuple», elle a passé ses journées à aider les autres, à sensibiliser aux questions importantes des droits de l’homme et à passer du temps avec ses deux jeunes garçons.

Même un divorce amer n’a pas fait grand-chose pour diminuer son statut aux yeux du public. Les médias britanniques, connaissant l’amour du peuple pour la princesse Diana, l’ont poursuivie sans relâche, la suivant chaque fois qu’elle osait sortir de chez elle.

Les mois qui ont suivi son divorce avec le prince Charles ont été encore plus difficiles pour la princesse Diana, car elle était encore plus une figure très intéressante que jamais. Après sa mort prématurée dans un accident de voiture, beaucoup ont accusé les médias de l’avoir conduite sur une tombe prématurée, ce qui lui a causé un stress et une anxiété sans précédent.

Pourtant, un nouveau livre indique que non seulement la princesse Diana était obsédée par la lecture des histoires à son sujet dans la presse, mais que son plus jeune fils partage en fait son obsession malsaine.

Le prince Harry serait obsédé par les tabloïds

Un nouveau livre, intitulé Finding Freedom, détaille le lien que le prince Harry partage avec sa défunte mère. Le livre affirme que non seulement la princesse Diana était «obsédée» par la lecture de la couverture médiatique sur sa vie, mais que le prince Harry a commencé à sortir avec Meghan en 2016, il a commencé un schéma similaire.

Les sources du livre affirment que «Diana est devenue obsédée par sa couverture médiatique et quand Harry a commencé à sortir avec Meghan, il était à peu près le même. La lecture des histoires négatives et des mensonges purs et simples était toxique pour eux deux. L’effet sur eux a été puissant.

Les sources révèlent également que l’obsession du prince Harry s’est aggravée ces dernières années. Ils révèlent: «Lorsque Meghan est tombée enceinte, il y a eu un changement définitif. Les aides du palais ont vu le prince devenir absolument furieux à propos de certaines histoires. Il y avait un peu de marche sur des coquilles d’œufs quand il était très ému à ce sujet.

Le prince Harry lutte activement contre la presse tabloïd

Prince Harry

Le prince Harry pourrait être tout aussi affecté par les histoires négatives des tabloïds que sa défunte mère, mais plutôt que de se permettre, à lui et à sa femme, d’emprunter une voie similaire, il a choisi de se battre. Au fil des ans, il a publié plusieurs déclarations à destination de la presse, la première en défense de Meghan Markle peu de temps après le début de leur relation, et plus récemment, une déclaration annonçant un procès.

Le procès actuel et en cours contre plusieurs tabloïds britanniques prouve que le prince Harry est prêt à faire ce qu’il faut pour défendre sa vie privée et la sécurité de sa famille. Même si ses actions lui ont valu des critiques substantielles, il semble peu probable qu’il renonce à sa position agressive à ce stade. Après tout, il porte toujours le souvenir de sa mère avec lui à tout moment.