Macaulay Culkin a célébré son 40e anniversaire le 26 août. Pour mettre les choses en perspective, Home Alone est sorti pour la saison de Noël 1990. Culkin avait 10 ans dans le film où il jouait Kevin McCallister, huit ans. Culkin a continué à agir de manière intermittente, ainsi qu’à lancer la marque de divertissement Bunny Ears.

Les tweets d’anniversaire de Culkin étaient fidèles à son personnage adulte et à sa personnalité en ligne. Voici comment l’enfant seul à la maison fait face à l’âge mûr.

Macaulay Culkin, enfant acteur

Culkin était un enfant acteur qui travaillait sur des épisodes de The Equalizer et des films comme Rocket Gibralter lorsque John Hughes l’a choisi comme le neveu de l’oncle Buck, Miles. Son interrogatoire du personnage principal de John Candy a fait la bande-annonce. Hughe a choisi Culkin comme chef de file dans Home Alone.

Home Alone a été un succès à succès. Il est devenu l’un des plus grands films de tous les temps et a fait de Culkin une star. Beaucoup de gens ont grandi avec Home Alone, et Culkin le sait clairement.

«Hé les gars, tu veux te sentir vieux?» A écrit Culkin. « J’ai 40 ans. De rien. »

La dernière farce de Macaulay Culkin « Home Alone »

Kevin McCallister a eu raison de deux cambrioleurs (Joe Pesci et Daniel Stern) en installant des pièges dans sa maison. Après Home Alone, Hughes a fait une apparition à Culkin dans Only the Lonely, un autre véhicule Candy. Culkin a partagé la vedette dans le drame My Girl, puis a fait la suite Home Alone 2: Lost in New York. Maintenant qu’il est adulte, Culkin utilise les réseaux sociaux pour blaguer les adultes.

«C’est mon cadeau au monde: je fais que les gens se sentent vieux», a écrit Culkin. « Je ne suis plus un enfant, c’est mon travail. »

Il est temps pour une crise de la quarantaine

Culkin a eu quelques autres rôles d’enfants, y compris un changement de rythme effrayant en tant que The Good Son. Il a filmé ses segments en direct pour The Pagemaster des années avant la fin de l’animation. Se venger de papa a vu Culkin entrer à l’adolescence, et Richie Rich était son dernier rôle officiel d’enfant.

C’était presque 10 ans avant que Culkin ne fasse un autre film. Party Monster a présenté Culkin comme un acteur mature dans des films indépendants, tout comme Saved! Même s’il s’agissait d’un film de lycée, sa perspective sur le christianisme et l’intolérance le rendait beaucoup plus audacieux que les films de ses enfants. La série télévisée de courte durée Kings était son dernier rôle majeur.

«Depuis que j’ai 40 ans, je pense qu’il est temps de commencer ma crise de la quarantaine», a écrit Culkin. «Je pense commencer à surfer. Avez-vous tous des suggestions? »

Culkin reviendra au jeu d’acteur dans la prochaine saison 10 d’American Horror Story. D’ici là, Culkin va-t-il reprendre le surf pour chasser sa jeunesse? Quoi qu’il en soit, il suffit de donner à quiconque a grandi avec ses films sa propre crise de la quarantaine!