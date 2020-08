Il a décrit avoir entendu un gargouillis déformé.

Une mère canadienne mutilée à mort par un ours devant son fils était au téléphone avec son père au moment où elle a été attaquée.

Stephanie Blais, 44 ans, a été tuée par un ours noir jeudi devant sa cabane familiale à McKie Lake en Saskatchewan, a rapporté CKOM.

Son père Hubert a déclaré au site qu’il avait entendu sa fille mourir.

«Stéphanie et moi parlions sur son téléphone satellite», a-t-il dit. «Elle m’a appelé pour me dire que la ligne de flottaison ne fonctionnait pas et que son mari l’avait réparée. Elle a alors dit à son fils, Eli, de courir à l’intérieur et de prendre une antenne.

Ce furent les derniers mots de sa fille; il décrivit alors avoir entendu un gargouillis déformé.

« Je suis resté en ligne pendant quelques minutes avant de raccrocher et de réessayer d’appeler », a-t-il déclaré. « Les sons étaient très dérangeants. Une attaque m’a traversé l’esprit mais les attaques sont une sur un million. »

«J’ai attendu, et je suis resté en ligne pendant deux minutes, et je l’ai appelée par son nom et j’ai dit:« Bonjour », et je n’ai eu aucune réponse», a-t-il déclaré, par Saskatoon News.

«Alors j’ai rappelé et laissé sonner quatre minutes plus tard, et je n’ai eu aucune réponse. Et sept minutes plus tard, Curtis m’a appelé [and said] que l’ours avait attaqué Stéphanie, il a pulvérisé l’ours au poivre, a tiré deux fois sur l’ours, il s’est occupé de Stéphanie et lui a donné la RCR, mais à ce moment-là, elle n’avait plus de pouls.

«L’ours n’a pas voulu lâcher prise, alors il a tiré sur l’ours jusqu’à ce qu’il le lâche», a-t-il dit.

Leur fils de neuf ans a été témoin de l’attaque depuis l’intérieur de la cabine.

Le grand-père au cœur brisé du garçon a déclaré que les ours étaient un spectacle courant mais qu’ils n’étaient jamais agressifs; la famille ne les a jamais provoqués et a pris soin de ne jamais laisser de nourriture.

«Stéphanie aurait été dans la vue des ours», a-t-il déclaré. «Elle avait le dos tourné. Elle ne l’a pas vu.

Les agents de conservation ont par la suite piégé l’ours et ont déduit qu’il n’avait pas attaqué par faim, car son estomac était plein de myrtilles.

«Cela aurait pu être bien pire», a déclaré son père. « Les enfants auraient pu être près d’elle au moment de l’attaque. »

Un GoFundMe destiné à collecter des fonds pour la famille, qui comprend également sa fille de deux ans, Uma, a déjà collecté 47000 dollars.

Il a affirmé que la cabane appartenait à la famille depuis 35 ans, et qu’ils étaient «formés et expérimentés dans la nature et les ours».

« L’enquête qui a suivi a montré qu’il s’agissait d’une attaque prédatrice non provoquée et surprise par un vieil ours mâle », a écrit l’organisateur. « La zone autour de la cabane était méticuleuse et il n’y avait rien qui ait attiré ou provoqué l’attaque de l’ours. »

