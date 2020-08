Manifest La saison 3 est à l’horizon et les fans attendent avec impatience des réponses à certaines de nos questions les plus brûlantes. Jusqu’à ce que le drame revienne, le showrunner Jeff Rake a donné à Manifesters matière à réflexion. Rake a souligné ces huit détails clés de la saison 2 de Manifest, qui nous fourniront beaucoup de choses à mâcher jusqu’à ce que la saison 3 tombe sur NBC en 2021. [Spoiler warning: This article contains details about Manifest Season 2.]

«Manifest» Saison 2 | Banque de photos Peter Kramer / NBC / NBCU via .

Jeff Rake a célébré 828 Day avec une vidéo éclairante pour les fans de «Manifest»

Le 28 août, désormais affectueusement surnommé 828 Day en l’honneur du mystère du vol 828 de Manifest, Rake est apparu dans une vidéo spéciale sur Twitter. « Hey. Je suis le showrunner de Manifest, Jeff Rake. Happy 828 Day », commença Rake avant de plonger.

Dans la vidéo, le patron de l’émission a identifié huit points clés de l’intrigue de la saison 2 de la série. Des arcs d’histoire aux références théologiques, Rake a partagé quelques morceaux de viande. Il va de soi que ces détails pourraient jouer un rôle important dans le récit de la saison 3.

Les huit choses de Jeff Rake que vous avez peut-être remarquées la saison dernière«

Voici les éléments de l’histoire que Rake a qualifiés de «huit choses que vous avez peut-être remarquées la saison dernière».

«Le vol 828 et le navire d’Al-Zuras ont brièvement existé au même moment, à la fois en 2013 et au XVIe siècle. Alors que le vol 828 manquait, Olive et Grace ont reçu une carte de tarot symbolisant l’espoir. La major, Katherine Fitz est une Général 3 étoiles spécialisé dans la guerre psychologique.Zeke et Ben ont maintenant connu la même lueur que Cal a vu par la fenêtre de l’avion dans la saison 1, le major voulait infecter les gens avec les appels, pas guérir les gens des appels. qui a kidnappé Cal a semblé se noyer dans un lac glacé lors de la finale de la saison 2. Mais leurs corps n’ont jamais été retrouvés. Le bateau qui a récupéré l’aileron arrière de Montego Air s’appelle le Tesoro de San Antonio, le trésor de San Antonio. St. Anthony est le saint patron de Lost ThingsLa foudre sombre a frappé le lac juste avant que les ravisseurs de Cal, Jace, Kory et Pete, ne tombent.

Dernières pensées de Jeff Rake

Joyeux 828 jours, manifestants! Voici: 8️⃣ choses à espérer dans la saison 3

2️⃣ théories de fans démystifiées

Rake a identifié les détails clés et les fils de réflexion que l’émission reprendra (espérons-le) dans la saison 3. Et les fans qui n’ont pas repéré ces huit pépites la première fois ont de la chance. Les abonnés peuvent se rendre sur Peacock TV pour regarder les épisodes précédents de Manifest.

Avant de signer la vidéo, Rake a remercié les fans et encouragé les téléspectateurs à rester en sécurité pendant cette période. Pour faire comprendre, il a même enfilé un masque facial élégant, une pratique qui est devenue courante pendant la pandémie COVID-19. «Merci d’avoir écouté, tout le monde. Restez en sécurité », a déclaré Rake en clôturant la vidéo éclairante.

