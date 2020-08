« Bien que certaines de mes relations de travail aient été très difficiles, celle-ci n’était pas spécifiquement celle où j’ai été harcelée ou souffert sexuellement. »

Alors que la carrière cinématographique de Megan Fox est réévaluée et témoin d’un peu de renaissance, l’actrice a ressenti le besoin de parler à nouveau pour la défense de Michael Bay.

Le rôle de Fox dans « Transformers » de Bay en 2007 a fait d’elle une véritable star, mais en juin, elle s’est rendue sur Instagram pour dissiper les rumeurs selon lesquelles son audition pour le film était un témoignage de l’objectivation des femmes par Hollywood.

Elle a réfuté les informations selon lesquelles elle aurait dû laver la Ferrari de Bay chez lui pour décrocher le rôle – affirmant que l’audition avait eu lieu dans sa société de production avec une myriade d’employés présents.

Et avec le «climat d’annulation» qui sévit aujourd’hui, la star de 34 ans a estimé qu’il était temps de remettre les pendules à l’heure concernant le travail avec Bay.

« Je ne suis pas d’accord avec la culture d’annulation et je ne veux pas que les gens soient » annulés « pour quelque chose qu’ils n’ont pas fait », a déclaré Fox à Yahoo News. « Bien que certaines de mes relations de travail aient été très difficiles, celle-ci n’était pas spécifiquement celle où j’ai été harcelée ou souffert sexuellement, alors j’ai senti que je devais le défendre et clarifier cela. »

«J’ai beaucoup d’histoires, mais elles n’impliquent pas Michael. J’ai vraiment apprécié le soutien des gens, mais je ne voulais pas non plus vivre avec quelque chose qui n’était pas la vérité.

Elle a même poursuivi en disant qu’elle n’avait pas de «réaction négative» en regardant «Transformers».

« Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de particulièrement lascif dans la façon dont j’ai été abattu dans » Transformers « », a-t-elle poursuivi. « Je ne me souviens de rien d’aussi provocant. Tout était plutôt innocent au lycée. Je ne me sentais pas objectivé quand je le filmais, et je pense que c’est le but, non? C’est ce que tu ressens quand tu tournes ça, pas ce que tu ressens quand tu le regardes et je ne me suis jamais senti compromis d’aucune de ces manières. «

« Donc pour moi, ce n’est pas quelque chose que je regrette, et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui doit être changé. »

Tout en faisant la promotion de son nouveau film « Rogue », la mère de trois enfants a également expliqué comment l’objectivation au début de sa carrière et lui dire qu’elle n’était pas une bonne actrice la rendait plus résiliente – et plus reconnaissante du soutien qu’elle reçoit aujourd’hui. .

«Je suis restée seule en eau libre pendant si longtemps», a-t-elle détaillé à Refinery29. « Cependant, cela a accumulé beaucoup de force. Le fait de devoir relever un défi comme celui-là, la résilience que j’ai et la capacité de survivre à des choses vraiment négatives sans le soutien de forces extérieures ont fait de moi une meilleure personne »

« Bien sûr, je regarde en arrière et je pense – cela aurait été bien si l’un d’entre vous avait vu cela à ce moment-là qu’il y avait un train de toxicité absolue qui m’est vomi pendant des années, » continua-t-elle. « Mais j’apprécie l’inversion. La culture change et la société change. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait des regrets au cours de la dernière décennie, Fox a répondu par l’affirmative.

«Pourquoi est-ce que je me suis laissé aller pour quelque chose que je savais pas vrai? elle a expliqué. « Pourquoi ai-je succombé à ça? Quand vous dites à quelqu’un qu’il n’est pas doué pour quelque chose ou qu’il est déficient, il peut absorber cela et cela peut devenir sa réalité, et créer une vie qui reflète cette situation négative. que vous en avez parlé! Nous devons être prudents avec nos mots – ils sont puissants. «

Pendant ce temps, Fox connaît également une renaissance dans le domaine de l’amour, car elle a récemment jailli de son nouveau petit ami, Machine Gun Kelly.

Les deux hommes ont été vus ensemble pour la première fois en mai, quelques jours avant que le mari de Fox, Brian Austin Green, ne confirme leur séparation.

Fox a partagé une photo du nouveau couple sur son Instagram avec la légende: « Un beau garçon douloureux … Mon cœur est à toi ».

« Rogue » sort le vendredi 28 août en VOD.

