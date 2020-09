Le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex ont eu beaucoup de maisons depuis que le couple royal a officiellement démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale. Et bien qu’ils puissent continuer à se déplacer jusqu’à ce qu’ils trouvent une maison dans laquelle s’installer vraiment, ils semblent avoir trouvé une maison de divertissement à Netflix. Le couple royal a officiellement signé un accord pluriannuel avec le service de streaming. Mais, à quoi les fans royaux peuvent-ils s’attendre du couple?

Meghan Markle et le prince Harry | Max Mumby / Indigo / .)

Netflix n’est certainement pas étranger à amener des noms énormes et puissants à bord. Des géants de l’industrie du divertissement comme Shonda Rhimes ont été mobilisés afin d’enrichir la plate-forme. Le service de streaming populaire a même signé un accord avec l’ancien président américain Barack Obama et Michelle Obama, de sorte qu’ils avaient l’expérience de la gestion de noms de premier plan avant de faire venir le prince Harry et Meghan à bord.

La duchesse de Sussex était actrice dans «Suits» avant de rejoindre la famille royale

Bien que le prince Harry soit assez nouveau dans cette version des médias, à l’exception de son récent travail sur le documentaire Netflix, Rising Phoenix, les fans noteront que Meghan a une expérience dans l’industrie du divertissement. Avant de rejoindre la famille royale, elle s’est fait un nom en tant qu’actrice. Son rôle le plus célèbre était dans la populaire émission américaine Suits as Rachel Zane.

Voir ce post sur Instagram «Après de nombreux mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «seniors» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, en particulier au cours des dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos patronages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils en appréciant la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos plus sincères remerciements pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien dans la bio) Image © PA Un message partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Après avoir démissionné de ses fonctions de royal senior, Meghan a été la narratrice du documentaire Elephant de Disneynature. Maintenant, Meghan et le prince Harry étendent tous deux leur influence dans l’industrie du divertissement. Variety a rapporté que le couple avait signé un accord pluriannuel avec Netflix pour réaliser des séries pour enfants, des longs métrages, des documentaires et des émissions de télévision scénarisées pour le service de streaming populaire.

Le prince Harry et Meghan Markle ont signé un accord pluriannuel avec Netflix

«Harry et Meghan ont inspiré des millions de personnes dans le monde entier par leur authenticité, leur optimisme et leur leadership», a déclaré Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de Netflix, dans un communiqué. «Nous sommes incroyablement fiers qu’ils aient choisi Netflix comme leur maison créative – et sommes ravis de raconter avec eux des histoires qui peuvent aider à renforcer la résilience et à accroître la compréhension du public partout dans le monde», a poursuivi Sarandos à propos de Meghan et du prince Harry.

Le couple royal a également publié une déclaration sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi d’emprunter cette voie particulière. «Nos vies, à la fois indépendantes les unes des autres et en couple, nous ont permis de comprendre le pouvoir de l’esprit humain: du courage, de la résilience et du besoin de connexion», ont écrit le prince Harry et Meghan. «Grâce à notre travail avec diverses communautés et leurs environnements, afin de faire la lumière sur les personnes et les causes du monde entier, nous nous concentrerons sur la création de contenu qui informe mais aussi donne de l’espoir.»

Le couple royal reconnaît à quel point la programmation familiale est importante en raison de leur fils, Archie

Le prince Harry et Meghan ont également partagé que le fait d’avoir leur fils, Archie, leur a également appris la valeur de la programmation familiale. Nous sommes ravis de travailler avec Ted et l’équipe de Netflix dont la portée sans précédent nous aidera à partager un contenu percutant qui débloquera l’action. »

De toute évidence, s’éloigner de la famille royale n’était que la pointe de l’iceberg pour le prince Harry et Meghan. Il semble que nous en entendrons beaucoup plus sur le divertissement et au-delà. Nous sommes sûrs que les fans royaux ont hâte de voir ce qu’ils préparent avec Netflix.