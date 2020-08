Meghan McCain a confirmé la date de la première de The View Season 24. L’émission est en pause estivale depuis le mois d’août et les fans attendent avec impatience son retour. ABC a diffusé des rediffusions pendant le temps libre des animateurs, mais cela va changer très bientôt. Le réseau a fait une promotion pour annoncer le retour du talk-show avec des épisodes en direct et McCain a retweeté ce message passionnant.

Meghan McCain | Télévision Walt Disney via . / Lou Rocco

Quand « The View » revient-il?

C’est un long mois d’août sans que les dames de The View dissèquent tout le bruit politique sur la route des élections. Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin et McCain ont quitté les ondes pour faire une pause bien méritée dans leurs apparitions quotidiennes.

Le 31 juillet, l’émission a diffusé une bobine de bloopers des co-animateurs diffusant de chez eux au milieu de la pandémie de coronavirus. McCain s’est rendu sur Twitter pour confirmer qu’il s’agissait du dernier épisode original de la série de la saison 23.

«Merci pour une saison vraiment sauvage, intense mais mémorable. Aujourd’hui est notre dernier épisode et nous sommes en pause pour l’été », a tweeté McCain. «Je suis reconnaissant pour cette plate-forme, mes co-animateurs, notre intrépide équipe The View et l’un des derniers espaces véritablement non censurés de toute la télévision. On se voit en septembre! »

Merci pour une saison vraiment sauvage, intense mais mémorable. Aujourd’hui, c’est notre dernier épisode et nous sommes en pause pour l’été. Reconnaissant pour cette plateforme, mes co-hôtes, notre intrépide équipe @TheView et l’un des derniers espaces vraiment non censurés de toute la télévision. On se voit en septembre! https://t.co/ut8aGEnQb3 – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 31 juillet 2020

À l’approche de la fin du mois d’août, The View a lancé une nouvelle promo pour annoncer le retour imminent et la première de la saison 24.

« La nouvelle saison incroyable de votre View, lauréat d’un Emmy, est presque là », indique la promo. « Une toute nouvelle saison commence le 8 septembre sur ABC. »

McCain a retweeté la vue du compte View officiel en grande pompe.

CONNEXES: Meghan McCain de «The View» admet à mentir, elle n’était pas à New York pour dire que son quartier ressemblait à une «zone de guerre»

Meghan McCain est de retour

Si ce n’était pas déjà évident, McCain revient dans la série malgré un petit nombre de fans qui demandent le contraire. Beaucoup pensaient que la co-animatrice conservatrice ne reviendrait pas car elle est enceinte et sur le point d’accoucher. McCain a récemment confirmé qu’elle n’était pas hors de la série malgré les rumeurs.

« Pourquoi tout le monde me demande-t-il si je me fais virer ou si je quitte toutes les 20 secondes? » a-t-elle déclaré à Andy Cohen lors d’une apparition sur Watch What Happens Live. «Aucun autre hôte n’a à gérer cette BS. Oui, je reviens. C’est un cycle électoral. »

CONNEXES: «The View»: Meghan McCain claque des haineux appelant à la licencier en congé de maternité

McCain a fait cette déclaration lors de l’émission de fin de soirée Bravo car elle estime que c’est un double standard. L’expert républicain a souligné que son mari ne se demandait pas s’il retournait au travail après avoir eu un bébé.

«Personne super jalouse ne fait griller mon mari s’il envisage de continuer à travailler après la naissance de notre enfant», a-t-elle tweeté.

McCain a été relativement discrète au sujet de sa grossesse, ce dont elle a parlé plus tôt cette année. Elle a annoncé qu’elle décidait de ne pas donner de détails sur son chemin vers la maternité pour des raisons de confidentialité. McCain sait que les médias sociaux sont horribles et que tout ce qu’elle publie pourrait être utilisé contre elle à l’avenir.

Bien que The View n’ait pas officiellement annoncé le retour de Sara Haines dans la série, elle devrait faire un retour pour la saison 24. ABC n’a pas confirmé s’il y aurait d’autres ajouts à la distribution.

The View revient avec des épisodes en direct le mardi 8 septembre à 11 h HE et à 10 h PT / CT sur ABC.