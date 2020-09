« Mais je sors avec quelqu’un de merveilleux maintenant, alors j’ai arrêté ça. »

Rachael Leigh Cook et Damon Wayans Jr. ont récemment demandé s’ils avaient ou non plongé dans le pool de rencontres en ligne.

Lors d’une interview exclusive avec TooFab, les stars ont révélé leur histoire de matchmaking virtuel alors qu’elles discutaient de leur nouvelle comédie romantique Netflix « Love, Guarantee », qui raconte l’histoire d’un homme célibataire (Wayans) qui engage un avocat (Cook) pour poursuivre un société d’applications de rencontres après avoir été promis qu’il trouverait un partenaire romantique.

« J’en ai un peu, vous savez, c’est intéressant », a déclaré Rachael à propos de sa rencontre en ligne. «C’est la meilleure façon de parler à un inconnu. J’aime ça.

«Mais je sors avec quelqu’un de merveilleux maintenant, alors j’ai arrêté ça», a-t-elle déclaré, faisant référence à son nouveau copain, Kevin, qu’elle a rencontré après avoir divorcé de son mari de 15 ans, Daniel Gillies, en 2019.

« C’est assez amusant de voir le chemin – tout comme un acteur – je pense juste que c’est intéressant de voir comment les gens se présentent », a-t-elle poursuivi. « Il y a un moment d’étude du personnage. »

Quant à Damon, il semblait avoir une expérience assez différente.

« Ouais, je sort en ligne principalement quand ma femme dort », a plaisanté l’acteur de « Happy Endings ».

« Non, je n’ai jamais eu de rendez-vous en ligne avant, » expliqua-t-il. « Mais j’ai beaucoup d’amis qui, vous savez, me racontent beaucoup d’histoires d’horreur, mais aussi de bonnes histoires. Je connais un couple qui va fort depuis probablement trois ans maintenant et qui se sont rencontrés en ligne. »

.

Rachael Leigh Cook et Daniel Gillies annoncent leur séparation après 15 ans de mariage

Voir l’histoire

Rachael a poursuivi en disant à quel point elle trouve ça hilarant « quand la personne est qualifiée de leur [online] nom de datation pour le reste de leur vie. «

« Comme si mon ami était marié depuis cinq ans maintenant à ‘Silverlake Rob’ et que nous ne pouvons pas l’appeler autre chose, » dit-elle en craquant.

«Il est comme: ‘Je suis juste Rob’», a-t-elle poursuivi. « Et nous sommes comme, ‘Non, tu ne l’es pas.’ »

Leur nouvelle comédie romantique étant une diversion rafraîchissante pour les personnes enfermées pendant la pandémie, Rachael et Damon ont expliqué à TooFab comment ils évitaient de s’ennuyer à la maison.

Rachael Leigh Cook joue dans la version racialement chargée de la PSA de « This is Your Brain On Drugs » (vidéo)

Voir l’histoire

« J’écris une liste de choses à faire tous les soirs avant de m’endormir », a révélé Damon. «Et puis je me réveille et tout ce que je fais, je coche. Donc au moins c’est comme si j’avais un type d’horaire et de structure, même si c’est comme des choses stupides. Comme le haut de ma liste est« réveiller ». Je me réveille, je vais «vérifier». »

« Cela aide de ne pas aimer simplement se fondre dans l’éternité. »

Rachael a sauté dedans, en plaisantant, « Fondre dans l’éternité?! C’était tellement poétique. Comment suis-je censé suivre ça?! Il a juste laissé tomber ça et ensuite je suis censé suivre ça avec quelque chose de stupide? »

Reprenant son calme, elle a poursuivi en expliquant comment ses deux enfants l’aident à ne pas s’ennuyer – mais aussi l’idée de simplement se mettre la tête dans le sable.

«Le déni fonctionne plutôt bien pour moi», craqua-t-elle. « A part ça – c’est un jour à la fois. »

Le réalisateur de « Love, Guarantee » – Mark Steven Johnson – a déclaré qu’il espérait que le film serait également un grand répit face aux épreuves du climat actuel.

«Je voulais juste faire quelque chose pour que les gens se sentent bien», a-t-il déclaré à TooFab. «Vous savez, cela rassemble les gens. Vous pouvez avoir quelques rires et un peu de douceur pendant 90 minutes et sortir du film en étant un peu mieux que ce que vous avez fait en entrant.

Plus tard dans l’interview, Rachael a reconnu les similitudes entre son personnage décalé, Laney, dans la comédie emblématique de 1999 «She’s All That» et son avocate solitaire, Susan, dans «Love, Guarantee».

Sony

Happy Endings Cast, le créateur prêt à relancer le spectacle après un épisode unique de charité

Voir l’histoire

« Je me suis en quelque sorte pensé que les tons de ce film, espérons-le, se traduiraient par celui-ci – donc je peux espérer voler un peu », a-t-elle avoué en riant. « J’aime penser que je suis beaucoup plus amusante dans ma vraie vie que Susan. Je ne suis pas sûr, le jury est toujours absent. Mais oui, ça me semblait intéressant et cela ressemblait à ça à certains égards. »

« Mais jouer à quelqu’un qui est surpris par un amour dans sa vie est – c’est l’une des choses les plus amusantes à jouer. »

Attrapez Rachael et Damon dans la comédie hilarante et douce « Amour, garanti » sur Netflix maintenant!

Vous avez une histoire ou une astuce pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.

Collection Everett / .