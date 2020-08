2020-08-24 09:30:04

Selon Mel B, les victimes d’exploitation financière sont ignorées par les autorités.

Mel B affirme que les victimes d’exploitation financière sont ignorées par les autorités.

La chanteuse des Spice Girls affirme que son propre ex-mari, Stephen Belafonte, a refusé de lui permettre de porter une carte bancaire et elle a vu une grande partie de sa fortune de 80 millions de livres sterling disparaître au cours de leur mariage de 10 ans, alors elle veut utiliser sa voix pour aider d’autres femmes dans une situation similaire.

Et Mel a critiqué le Financial Ombudsman Service pour avoir échoué aux victimes d’exploitation financière – une forme de violence domestique dans laquelle une personne perd l’accès à l’argent, se fait contracter une dette en son nom ou est empêchée d’aller travailler par un partenaire – par non comprendre l’implication de leurs décisions.

Elle a déclaré au journal Times: «Cela me met tellement en colère et si triste, parce que les femmes qui ont déjà tant souffert ne reçoivent ni aide ni justice des seules chaînes officielles.

Un certain nombre de banques et de sociétés de construction ont signé le Code de bonnes pratiques en matière d’abus financiers en octobre 2018, où le personnel est formé pour repérer et aider les personnes ayant besoin d’aide, et le service de médiation – qui a déclaré être au courant de 210 cas potentiels – a insisté c’est une question qu’ils prennent au sérieux.

Ils ont déclaré: «Nous prenons très au sérieux les cas d’exploitation financière et nous comprenons l’impact dévastateur qu’ils peuvent avoir sur la vie des gens. Nous pensons que notre service contribue à rendre justice aux victimes d’exploitation financière, dans le cadre de ce que nous sommes autorisés à faire. examiner. »

Mots clés: Mel B, Stephen Belafonte, Spice Girls

Retour au flux