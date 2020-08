2020-08-29 23:30:04

Miley Cyrus a sauvé un bulldog.

Le nouvel animal de compagnie du hitmaker ‘Midnight Sky’ s’est rendu à la station 58 du North Central Fire Protection District Station 58 à Fresno, en Californie et Miley n’a pas pu s’empêcher de le ramener à la maison pour rejoindre sa ménagerie d’animaux.

Jacob McAfee, le chef adjoint des pompiers de la station, a déclaré à . News: « Les équipes ont dit qu’elle était couverte de puces et sentait vraiment mauvais.

«On pouvait dire qu’elle était sortie en errance depuis un bon moment. C’était plutôt amusant … après un certain temps, à chaque fois qu’ils partaient pour un appel, le chien courait à l’avant de la station où le camion de pompiers s’arrête. et regardez-les partir pour l’appel et suivez-nous partout dans la gare. »

Melissa Bacelar, propriétaire du Wagmor Hotel and Pet Spa à Los Angeles, a ajouté: «Dès que nous l’avons vue, nous savions que nous devions la faire aller directement chez le vétérinaire. Elle avait des problèmes de peau et des problèmes oculaires et des problèmes de hanche. un gâchis. »

Et Miley a admis qu’elle était «obsédée» par le chien.

Parlant de l’adoption, Melissa a ajouté: « Miley m’a envoyé un texto et a dit: ‘D’accord, je suis obsédée.’ Miley m’a envoyé un texto et m’a dit: « Ce chien ne me quitte pas. Je ne sais pas comment je ne l’aurais jamais. Elle est à moi. » …

«Littéralement, ce chien est passé de vivre sur un tapis devant une caserne de pompiers à Fresno à vivre sur des draps Louis Vuitton avec Miley.

Miley a déjà un certain nombre d’animaux domestiques dont pas moins de sept chiens, deux chevaux, deux mini chevaux, trois chats et un cochon.

