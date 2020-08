Après la fuite d’un fil de discussion contenant des messages racistes sur Twitter, Nick Maccarone de Big Brother saison 21 a présenté des excuses. Il était au centre de plusieurs des messages qui ont scandalisé les fans sur les réseaux sociaux.

Nick Maccarone a été impliqué dans la controverse lors de la saison 21 de Big Brother

La 21e saison de Big Brother a été controversée en raison des remarques racistes et misogynes faites par les invités. Il a sans doute reçu le plus de réactions négatives depuis la 15e saison de l’émission, qui comportait des remarques extrêmement racistes. La controverse de la saison 21 de Big Brother a commencé avec le ciblage presque immédiat de David Alexander par Jackson Michie. Alors que Michie et Jack Matthews étaient les deux invités qui ont reçu le plus de réactions négatives, Maccarone a également reçu un bon montant. Il recevait déjà des réactions négatives pour la façon dont il traitait les femmes de la maison, principalement sa première partenaire de showmance, Isabella Wang. Sa relation avec Tommy Braco, qui comprenait apparemment des avances ouvertement sexuelles, a également suscité la controverse.

Cependant, les commentaires et les actions pour lesquels il a été critiqué le plus tournaient autour de Kemi Fakunle. Après que Christie Murphy ait qualifié Fakunle de «putain de menteur», Maccarone a ajouté: «Pouvons-nous déjà la sortir de ce jeu? En fait, je suis sur le point de lui cracher dessus, honnête envers Dieu, impitoyable comme un manque de respect pour elle. Je pourrais littéralement cogner un loogie et f ***** g cracher juste entre ses yeux. Elle est un morceau de merde. » Maccarone a été fortement critiqué par les fans, tout comme le reste de l’alliance Gr8ful pour leur comportement envers leurs collègues invités.

Les textes ont fui pendant le week-end

Au cours du week-end, un fil de SMS a été divulgué via le compte Twitter @GamerVev dans lequel plusieurs des invités de l’alliance Gr8ful se parlaient. Les personnes confirmées dans le fil sont Nick Maccarone, Jack Matthews, Kathryn Dunn, Holly Allen, Jackson Michie, Christie Murphy, Analyze «Sis» Talavera et Jessica Milagros. Dunn et Milagros ont été les premiers à confirmer que les messages étaient réels, niant qu’ils faisaient partie du dialogue.

Dans les messages présumés, Allen dit qu’ils devraient avoir une réunion au ranch de sa famille et faire des activités telles que l’équitation et le tir. Maccarone dit qu’il est «à terre». Faisant référence à Matthews, il dit qu’il reviendra «viens tirer sur quelque chose et ce sera noir» et qu’il y aura du «tollé».

Bien que Dunn appelle Maccarone en disant: « Wow … nick, on ne va pas », dit-il, « Je ne voulais pas exprès, je voulais dire que les gens en feraient ça. » Matthews y alimente ensuite en disant: «Je vais tourner le pistolet sur le côté !!! KILLSHOT. »

Maccarone présente des excuses sur les réseaux sociaux après la fuite du fil avec des messages racistes

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Maccarone a présenté des excuses pour les messages texte qui ont fui. « Je veux d’abord dire que je suis désolé, » dit-il. «Je comprends comment et pourquoi mes paroles étaient nuisibles. Toute implication de violence envers les Noirs – à quelque titre que ce soit – est inappropriée et doit être remise en question. Il y a 8 mois (au moment du chat de groupe), je n’étais pas au courant des profondes injustices et microagressions systémiques [sic] envers les Noirs, ce qui est connu est le privilège blanc en action. Je n’en suis toujours pas pleinement conscient. Mais j’ai beaucoup grandi depuis. Je travaille tous les jours pour être plus conscient de ce qui se passe dans le monde et pour aider à attirer l’attention sur les problèmes d’injustice sociale ainsi que sur d’autres problèmes qui sont importants pour moi. J’assume l’entière responsabilité de tout ce que j’ai dit. Je suis vraiment et profondément désolé d’avoir blessé qui que ce soit avec mes œuvres. »

Malgré la référence à la fusillade dans les messages, Maccarone a déclaré que ce n’était pas ce qu’il suggérait. «Je ne suggérais pas que quiconque tire sur qui que ce soit», a-t-il poursuivi. «Je n’ai pas fait le lien entre la conversation et les implications de la violence contre les Noirs, et je reconnais que c’est un privilège absolu de pouvoir regarder au-delà de cela. Je ne pense pas que la violence contre les Noirs soit drôle. Je n’ai jamais. Je ne le ferai jamais. »

Matthews, l’autre personne qui a fait les déclarations racistes dans le chat de groupe, n’a pas encore fait de déclaration publique ou d’excuses pour ce qu’il a dit. Dunn et Milagros se sont excusés d’avoir été dans le chat et de ne rien dire ni samedi soir ni dimanche matin.

À la fin de dimanche, Bracco avait également publié des excuses, tandis que Murphy affirmait ne pas avoir vu la conversation. Quelqu’un a dit que Talavera a dit qu’elle ne s’associait plus avec les gens du groupe, les qualifiant de «très méchants».