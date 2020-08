2020-08-27 15:30:05

Nikki et Brie Bella étaient «juste à côté de l’autre» à l’hôpital quand elles ont donné naissance à leurs fils, et se sont retrouvées «au milieu de la nuit».

Les jumeaux identiques de 36 ans ont chacun accueilli un petit garçon à moins d’un jour l’un de l’autre il y a quelques semaines à peine, et Brie – dont le fils Buddy est né le 1er août et est son deuxième enfant avec son mari Daniel Bryan après trois ans – la vieille fille Birdie – a révélé qu’elle avait pu voir sa sœur Nikki après son accouchement, car ils n’étaient qu’à une pièce l’un de l’autre à l’hôpital.

Nikki a accueilli son fils, Matteo, un jour avant Brie le 31 juillet, et est venue avec son fiancé Artem Chigvintsev voir Brie, qui ne pouvait pas se lever parce qu’elle se remettait d’une césarienne.

Brie a rappelé: « Nous sommes chanceux parce que [our hospital rooms] étaient juste à côté de l’autre et je me suis dit: « Ma sœur et moi avons été mises en quarantaine ensemble et nous sommes des jumeaux identiques. Peut-elle entrer? Ils ont dit: «D’accord, au milieu de la nuit, nous l’amènerons, Artem et Matteo.

« Parce que j’avais un [cesarean] section et ne pouvaient pas se lever, ils sont venus au milieu de la nuit, vers minuit. C’était vraiment émouvant de les voir et de la voir simplement tenir un bébé. »

Les stars de ‘Total Bellas’ ont également admis qu’elles se sentaient dépassées lorsqu’elles se sont vues pour la première fois après leur naissance, d’autant plus qu’il s’agissait du premier bébé de Nikki.

Brie a ajouté: « J’étais comme, ‘Quoi?!’ Comme, ‘C’est ma sœur.’ Nous nous sommes juste assis sur le lit et elle a tenu Buddy et moi avons tenu Matteo et nous étions juste en train de bavarder. »

Et Nikki a révélé que le moment était « si spécial ».

Elle a déclaré au magazine People dans une interview conjointe: « C’était si spécial. C’était tellement mignon parce que voir Buddy, j’ai immédiatement été comme, ‘Oh mon Dieu, ce mini de Bryan.’

« Mais il avait ces fossettes et cela m’a ramené à quand j’ai vu Birdie. C’était bizarre, cependant, pour moi de voir ma sœur avec un fils, parce que je suis tellement habitué à Bird. C’était presque comme revivre notre travail Encore une fois. Comme, « Whoa, regarde ce bébé. » «

