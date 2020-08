2020-08-29 07:30:05

Robbie Williams et Ayda Field «partagent l’eau du bain» afin de réduire leur facture d’eau, car Robbie n’aime pas dépenser de l’argent.

Robbie Williams et Ayda Field « partagent l’eau du bain ».

L’ancienne star de Take That et sa femme vivent peut-être dans le luxe avec deux maisons tentaculaires – une à Los Angeles et une à Londres – mais Robbie aime toujours économiser de l’argent partout où il le peut, y compris sauter dans le bain après qu’Ayda ait fini de garder leur facture d’eau vers le bas.

Ayda – qui est originaire de LA – a déclaré: « Nous partageons l’eau du bain. Il pense que je suis la reine pour avoir une salle de bain toute ma vie! »

Le mannequin de 41 ans dit que Robbie – qui a grandi à Stoke-on-Trent sans beaucoup d’argent – s’est accroché à ses manières de pincer un sou et a même empêché sa femme de brûler des bougies inutilement, car il pense qu’elle « brûle de l’argent « .

Elle se souvient: « J’ai allumé la bougie puis je suis juste allée dans la salle de bain pour faire pipi. Au moment où je suis revenue, il avait soufflé la bougie et dit: ‘Vous brûlez juste de l’argent. Vous n’êtes même pas dedans la chambre!’ Je dirais que c’est la différence entre Beverly Hills et Stoke-on-Trent. »

On pense que Robbie, 46 ans, vaut plus de 200 millions de livres sterling et admet qu’il vient tout juste de commencer à se laisser dépenser, car il avait l’habitude de «se battre» avec l’idée de «réussir».

S’exprimant dans un extrait du podcast d’Ayda, «Postcards From The Edge», qui a été présenté dans OK! magazine, il a déclaré: « Je suis seulement maintenant, à 46 ans, à me donner la permission d’être cette personne qui a eu ce succès. C’est quelque chose avec lequel je me suis battu pendant longtemps. »

Pendant ce temps, le hitmaker « Angels » a récemment déclaré qu’il envisageait de renvoyer sa famille au Royaume-Uni, car il ne voulait pas de ses enfants – Theodora, sept ans, Charlton, cinq ans, Colette, 20 mois, et bébé Beau, né en février. – devenir « habilité » en grandissant à Los Angeles.

Il a dit: « Il y a aussi de mauvaises choses à propos de LA. Je ne connaissais même pas le mot » droit « avant d’arriver ici.

«Il y a ces enfants qui ont le sentiment d’avoir des droits en raison de l’endroit où ils sont nés, des parents qu’ils ont et de l’argent qu’ils ont.

« Je me suis dit: » Je ne veux pas que mes enfants soient à proximité de ces enfants « . Je n’avais jamais vu ça de ma vie auparavant et ça m’a littéralement rendu la mâchoire lâche. »

Mots clés: Robbie Williams, terrain Ayda

Retour au flux