La série originale Netflix Ozark a fait ses débuts en 2017. Lorsque la série commence, Martin «Marty» Byrde (Jason Bateman) est un compte financier à Chicago et il est un homme de famille moyen. Il est marié à Wendy (Laura Linney); ils ont deux enfants, Charlotte (Sofia Hublitz) et Jonah (Skylar Gaertner). Au début de la série, tout sur la famille Byrde semble presque ordinaire, sauf une chose; Marty est le principal blanchisseur d’argent de l’un des plus grands cartels de la drogue mexicains.

Les choses ont rapidement pris un virage à 180 degrés et toute la famille Byrde a déménagé dans les Ozarks du Missouri pour que Marty puisse essayer de satisfaire un chef de la drogue en blanchissant de l’argent. La troisième saison du thriller Netflix montre que la famille Byrde a maintenant dépassé la normale; ils sont totalement absorbés par les activités illégales. À la troisième saison, les enfants Byrde se lancent dans l’activité de blanchiment d’argent de leurs parents. Charlotte se transforme d’adolescente mécontente en une participante à part entière aux activités criminelles de sa famille.

L’image du titre «Ozark» préfigure chaque épisode

Mental Floss a souligné une petite information intelligente sur les cartes de titre Ozark. Chaque épisode comporte une carte de titre unique qui affiche des symboles méticuleusement choisis dans le «O» du titre. Les signes apparemment sans rapport préfigurent ce qui se passera dans l’épisode.

Quatre icônes uniques précèdent chaque épisode et chaque signe fournit un indice sur ce qui se passera dans l’épisode. Les cartes de titre sont conçues pour intriguer les fans curieux et les encourager à rassembler les indices pour percer le mystère de ce qui va se passer ensuite. Certains symboles qui précèdent les épisodes de la première saison comprennent une marée noire, une cabane, une valise ouverte, un badge du FBI, deux caméras de sécurité, un coffre-fort vide, une église et un drapeau américain.

En examinant les images de près et en considérant attentivement tout ce qui s’est déjà passé, les fans observateurs peuvent analyser les images et faire une estimation éclairée de ce qui se passera ensuite dans le scénario d’Ozark.

Y aura-t-il une quatrième saison de «Ozark»?

La quatrième et dernière saison d’Ozark débutera le tournage du 9 novembre. La saison finale de 14 épisodes comprendra deux parties et chaque partie contiendra sept épisodes. Réalisateur et acteur, Jason Bateman a déclaré qu’il ne dirigerait pas les deux premiers épisodes (peut-être plus) de la saison à venir par prudence pour réduire le risque d’implications possibles du coronavirus (COVID-19) pour le casting et équipage.

Le tournage débutera en novembre de cette année. La pandémie actuelle pourrait avoir un impact sur le calendrier de tournage. Les acteurs et l’équipe prennent toutes les précautions nécessaires pour rester en bonne santé et continuer à filmer la série. La dernière saison d’Ozark sera probablement diffusée en première sur Netflix vers la fin de 2021.

Que pourrait-il se passer ensuite sur «Ozark»?

Avec un meurtre en menant à un autre, la saison trois a amené Marty et Wendy au chef du cartel, Omar Navarro. Certains fans pensent que la quatrième saison pourrait commencer avec Marty et Wendy devenant les parrains et marraines du fils de Navarro, et l’événement se terminera probablement par un bain de sang. Certains fans pensent que Jonah pourrait se venger de sa mère pour avoir permis à Helen de tuer son oncle Ben Davis.

Ruth Langmore (Julia Garner) admirait souvent Marty au cours des deux premières saisons et le voyait presque comme une figure paternelle pour elle. Cependant, alors qu’elle se rapprochait de Davis et perdait encore une fois quelqu’un qu’elle aimait, elle commence à se séparer de la famille Byrde. Garner a révélé que la saison quatre montrerait que Langmore faisait beaucoup plus confiance à son intuition.

Les trois premières saisons d’Ozark ont ​​laissé les fans à la recherche d’indices et de deviner ce qui pourrait se passer ensuite. Il ne fait aucun doute que la dernière saison d’Ozark vaudra la peine d’attendre, et le spectacle sortira en beauté.