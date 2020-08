2020-08-31 15:30:03

«Seul l’amour peut faire mal comme ça» La hitmaker Paloma Faith a révélé qu’elle «avait fait toute une tournée» alors qu’elle souffrait de dépression post-natale, et elle a admis qu’elle aurait dû se pencher sur différentes options.

Paloma Faith « a fait un tour complet » alors qu’elle souffrait de dépression post-natale.

Le hitmaker « Seul l’amour peut faire mal comme ça » – qui a une fille de trois ans avec son partenaire Leyman Lahcine – a expliqué comment elle était sur la route tout en luttant contre sa santé mentale, mais aurait dû faire les choses différemment.

Elle a déclaré au journal The Guardian: « Je pensais juste que je n’allais plus jamais être heureuse et j’ai fait amende honorable avec ça, puis je me suis juste poussé et c’était punissant.

« J’ai fait toute une tournée avec, et j’étais juste dévasté. J’étais malheureux, je n’ai pas apprécié. J’ai fait le tour des arènes et je n’aurais pas dû, ou j’aurais dû le faire différemment. »

La fière maman a révélé comment elle s’occuperait de son bébé toute la journée, avant de coucher sa fille à 19 heures et de se préparer pour le spectacle de cette nuit.

Elle a ajouté: «J’aurais deux heures pour me préparer, faire mon échauffement vocal, puis être sur scène à 21 heures.

«Je terminais vers 23 heures, puis je me démantelais de la pop star au pyjama et, à minuit, je m’endormais, puis je me réveillais et je recommençais.

« C’était auto-imposé, mais personne n’a dit quoi que ce soit, personne n’a dit: » C’est absolument ridicule et voici un moyen de changer cela. » »

Bien que Paloma ait embauché des nounous pendant un certain temps, ce n’était pas la bonne solution pour elle, et elle a finalement décidé d’abandonner le travail avant que son partenaire n’insiste pour qu’il suspende sa carrière en tant que revenu le plus élevé de leur relation.

Elle a déclaré: «Ma relation avec mon propre père était vraiment irrégulière et je vois à quel point mon enfant a de la chance d’être beaucoup avec son père.

« Je pense que c’est vraiment bien pour elle de passer du temps avec un homme très sensible et gentil, et ce sera sa référence et façonnera ses attentes envers les hommes d’une manière que je n’avais pas. Je pense que j’avais des attentes vraiment faibles. »

Mots clés: Paloma Faith

Retour au flux